Primera ministra de Japón realizará una visita oficial a Vietnam

Hanoi (VNA) – La primera ministra japonesa, Takaichi Sanae, efectuará una visita oficial a Vietnam del 1 al 3 de mayo, según un comunicado del Ministerio de Relaciones Exteriores del país indochino.
De acuerdo con la misma fuente, la visita de la jefa del Gobierno nipón responde a la invitación del primer ministro de Vietnam, Le Minh Hung./.
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Japón apoyará a Vietnam en la conferencia del Tratado sobre la No Proliferación de las Armas Nucleares en Nueva York para impulsar un mundo sin armas nucleares.