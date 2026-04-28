Política

Primera ministra de Japón realizará una visita oficial a Vietnam

La primera ministra japonesa, Takaichi Sanae, efectuará una visita oficial a Vietnam del 1 al 3 de mayo, según un comunicado del Ministerio de Relaciones Exteriores del país indochino.

La primera ministra japonesa, Takaichi Sanae. (Foto: Oficina de Relaciones Públicas, Gabinete de Japón)
La primera ministra japonesa, Takaichi Sanae. (Foto: Oficina de Relaciones Públicas, Gabinete de Japón)

Hanoi (VNA) – La primera ministra japonesa, Takaichi Sanae, efectuará una visita oficial a Vietnam del 1 al 3 de mayo, según un comunicado del Ministerio de Relaciones Exteriores del país indochino.


De acuerdo con la misma fuente, la visita de la jefa del Gobierno nipón responde a la invitación del primer ministro de Vietnam, Le Minh Hung./.

VNA
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