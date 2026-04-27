Máximo dirigente de Vietnam pide impulsar reformas y desarrollo estratégico en Ciudad Ho Chi Minh

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Ciudad Ho Chi Minh (VNA) – El secretario general del Partido Comunista y presidente de Vietnam, To Lam, sostuvo hoy una sesión de trabajo con el Buró Ejecutivo del Comité del Partido de Ciudad Ho Chi Minh sobre la implementación de la Resolución del XIV Congreso Nacional del Partido y la planificación del desarrollo de esta urbe.

Durante la reunión, To Lam reconoció que la ciudad ha comenzado a operar de manera estable el modelo de administración urbana, y pidió realizar una evaluación temprana para perfeccionarlo, proponiendo ajustes oportunos, especialmente en la institucionalización del modelo de gobernanza urbana en la futura Ley urbana especial.

En cuanto a las orientaciones futuras, exhortó a la urbe a ser más proactiva, resiliente y visionaria en el desarrollo de una economía autosuficiente y autónoma, con capacidad de adaptación ante las fluctuaciones globales.

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Ciudad Ho Chi Minh debe elaborar escenarios para responder a riesgos como la volatilidad de los precios energéticos, interrupciones de las cadenas de suministro, inflación y costos de producción; al mismo tiempo, abordar la seguridad energética de manera integral, garantizando sostenibilidad, flexibilidad y reservas estratégicas, promoviendo energías renovables y el uso eficiente de la electricidad, puntualizó.

El dirigente subrayó la necesidad de garantizar un crecimiento de calidad, evitando cuellos de botella en recursos, y acelerando la solución de obstáculos legales, planificación e inversión, así como la ejecución de la inversión pública.

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El secretario general del Partido Comunista y presidente de Vietnam, To Lam, sostiene una sesión de trabajo con el Buró Ejecutivo del Comité del Partido de Ciudad Ho Chi Minh (Fuente: VNA)

Asimismo, enfatizó que la reforma institucional debe ser el eje central, con una Ley urbana especial que otorgue mayor autonomía fiscal, descentralización, mecanismos piloto innovadores y políticas para atraer talento.

Pidió concretar las resoluciones del Comité Central del Partido en modelos de desarrollo prácticos, vinculando ciencia y tecnología, innovación, industria de alta tecnología, datos urbanos, gobierno digital e inteligencia artificial; además de impulsar centros financieros internacionales, zonas de libre comercio y logística moderna.

En materia de planificación, el líder solicitó una visión renovada, integrada y de largo plazo, con infraestructuras modernas, subterráneas, digitales y verdes, orientadas a una ciudad inteligente, ecológica y habitable, evitando planes obsoletos.

La ciudad debe reforzar las infraestructuras estratégicas y el crecimiento basado en ciencia, tecnología, innovación y transformación digital, promoviendo la inteligencia artificial para aumentar la productividad. También debe fortalecer la coordinación regional en el sur del país y reorganizar el espacio de desarrollo con una mejor distribución funcional entre localidades, recalcó.

Asimismo, instó a abordar de manera decidida problemas como el tráfico, las inundaciones y la contaminación ambiental, y acelerar la renovación de zonas residenciales deterioradas y la reubicación de viviendas en canales.

Con motivo del 50º aniversario de la ciudad en 2026, exhortó a organizar actividades prácticas y austeras, vinculadas al bienestar social y a proyectos clave de infraestructura, generando resultados concretos y sostenibles.

El dirigente manifestó su confianza en que, con su tradición dinámica y creativa, Ciudad Ho Chi Minh continuará su desarrollo, consolidándose como motor económico del país./.

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