Máximo dirigente de Vietnam rinde homenaje al general Vo Nguyen Giap y a los mártires

Quang Tri, Vietnam (VNA) – El secretario general del Partido Comunista de Vietnam y presidente de la República, To Lam, rindió homenaje hoy al general Vo Nguyen Giap y a los caídos en el sitio histórico nacional especial del Muelle de Gianh y en el cementerio nacional de mártires de Truong Son, en la provincia de Quang Tri.



La actividad se realizó con motivo del 51.º aniversario de la Liberación del Sur y la Reunificación Nacional (30 de abril).



En un ambiente solemne, en el lugar de descanso del legendario general Vo Nguyen Giap, To Lam y la delegación que lo acompañó ofrecieron flores e incienso, guardando un minuto de silencio en memoria del fallecido estratega, destacado discípulo del Presidente Ho Chi Minh, firme revolucionario y primer general del Ejército Popular de Vietnam. A lo largo de más de 80 años de actividad revolucionaria, realizó enormes contribuciones y prestó servicios excepcionales al Partido y a la causa revolucionaria de la nación.



La delegación también rindió tributo en el sitio histórico nacional especial del Muelle de Gianh, en memoria de los mártires heroicos que sacrificaron sus vidas en esta tierra sagrada. Durante la guerra de resistencia contra Estados Unidos, este lugar desempeñó un papel clave como enlace vital en la ruta estratégica de transporte que apoyaba el frente del sur. Asimismo, fue escenario de la “primera victoria en el río Gianh” de la Armada Popular de Vietnam, un hito histórico que refleja la resiliencia, el coraje y la creatividad del pueblo en la defensa de la soberanía nacional.



Al mismo tiempo, este sitio es testimonio de los intensos bombardeos sufridos durante prolongados conflictos bélicos. El Muelle de Gianh no solo fue un punto de cruce vital, sino también un poderoso símbolo del espíritu indomable, la valentía y el sacrificio de los jóvenes voluntarios, soldados y habitantes locales, quienes mantuvieron firmemente las líneas de transporte esenciales en las condiciones más adversas.

El secretario general del Partido Comunista de Vietnam y presidente de la República, To Lam, rinde tributo en el sitio histórico nacional especial del Muelle de Gianh. (Fuente: VNA)





Hoy en día, el lugar se ha convertido en una importante “dirección roja” para educar a las generaciones jóvenes sobre la tradición revolucionaria del país, así como en un espacio donde los veteranos rememoran años de dificultades y gloria.



En esta ocasión, To Lam escribió en el libro de visitas y ofreció incienso en el Monumento de la Victoria de la Armada Popular de Vietnam.



Posteriormente, en el cementerio nacional de mártires de Truong Son, el máximo dirigente y la delegación depositaron flores y ofrecieron incienso en homenaje a los héroes caídos, expresando su profunda gratitud hacia quienes dedicaron su juventud y realizaron el sacrificio supremo por la liberación y reunificación nacionales.



El cementerio es el lugar de descanso final de 10.263 mártires. Durante la lucha por la independencia, innumerables personas de todo el país respondieron al llamado de la Patria, entregando sus vidas por la causa de la independencia nacional y el bienestar del pueblo.



En cada uno de los sitios conmemorativos, To Lam y la delegación reafirmaron su profundo respeto y se comprometió, junto con todo el Partido, el pueblo y las fuerzas armadas, a mantener la unidad y continuar firmemente por el camino revolucionario elegido por el Partido y el Presidente Ho Chi Minh.



Asimismo, reiteraron su adhesión al marxismo-leninismo, al pensamiento de Ho Chi Minh y a los ideales de independencia nacional y socialismo, esforzándose por construir un Vietnam pacífico, independiente, democrático, próspero, civilizado y feliz./.