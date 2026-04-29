Alto dirigente vietnamita rinde homenaje al Presidente Ho Chi Minh en su tierra natal

Nghe An, Vietnam (VNA)- El miembro del Buró Político y miembro permanente del Secretariado del Comité Central del Partido Comunista de Vietnam, Tran Cam Tu, rindió hoy homenaje al Presidente Ho Chi Minh en la reliquia nacional especial Kim Lien, en la comuna homónima, en la provincia central de Nghe An.



El homenaje de Cam Tu, quien estuvo acompañado de una delegación del Comité Central, se realizó con motivo del 51.º aniversario de la Liberación del Sur y Reunificación Nacional, y de cara al 136.º aniversario del natalicio del Presidente Ho Chi Minh (19 de mayo de 1890 - 2026).



Los delegados expresaron su profunda gratitud al Presidente Ho Chi Minh, gran líder del Partido y del pueblo vietnamitas, héroe de la liberación nacional, y fundador y propulsor del Partido Comunista de Vietnam.



Se comprometieron a seguir aprendiendo el pensamiento, la ética y el estilo de Ho Chi Minh; trabajar unidos, esforzándose para cumplir con excelencia sus tareas y contribuir a la construcción de un país cada vez más próspero y civilizado.



El mismo día, Cam Tu, y la delegación visitaron y entregaron un regalo a la Madre Heroína de Vietnam, Tran Thi Em (88 años), quien perdió a su esposo e hijo en la guerra, en la aldea 2, en la comuna de Dai Hue. /.

VNA