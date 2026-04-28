Política

Premier vietnamita rinde homenaje a los héroes de la revolución en Hai Phong

El primer ministro Le Minh Hung ofreció hoy incienso en homenaje a los héroes y mártires, y visitó a Madres Heroicas Vietnamitas, personas con discapacidad, familias beneficiarias de programas sociales, hogares en situación de pobreza y trabajadores que atraviesan dificultades en la ciudad de Hai Phong.

El primer ministro Le Minh Hung se reúne con la heroica madre vietnamita Pham Thi Han, cuyos dos hijos fueron mártires. (Fuente: VNA)
El primer ministro Le Minh Hung se reúne con la heroica madre vietnamita Pham Thi Han, cuyos dos hijos fueron mártires. (Fuente: VNA)

Hai Phong, Vietnam (VNA) – El primer ministro Le Minh Hung ofreció hoy incienso en homenaje a los héroes y mártires, y visitó a Madres Heroicas Vietnamitas, personas con discapacidad, familias beneficiarias de programas sociales, hogares en situación de pobreza y trabajadores que atraviesan dificultades en la ciudad de Hai Phong.

En la ocasión, entregó obsequios con motivo del 51.º aniversario de la Liberación del Sur y la Reunificación Nacional (30 de abril de 1975).

En este contexto, el premier y su delegación rindieron homenaje en el Monumento a los Héroes y Mártires de Hai Phong, donde guardaron un minuto de silencio en memoria de los mártires que sacrificaron sus vidas por la independencia nacional, la libertad y el bienestar del pueblo.

Asimismo, reafirmaron su compromiso de continuar el legado de las generaciones anteriores, esforzarse por superar todas las dificultades y desafíos, cumplir con las tareas políticas encomendadas y unirse junto al Partido, el Ejército y el pueblo para alcanzar con éxito los dos objetivos estratégicos centenarios del país: construir una nación próspera, civilizada y feliz, donde la calidad de vida siga mejorando.

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El primer ministro Le Minh Hung se reúne con representantes de familias beneficiarias de programas sociales. (Fuente: VNA)



Tras la ceremonia, el premier ofreció incienso y flores ante la estatua de Nguyen Duc Canh (1908-1932), destacado dirigente del movimiento comunista y fundador de la organización “Cong hoi do” (Sindicato Rojo), precursora de la actual Confederación General del Trabajo de Vietnam.

Le Minh Hung también visitó y entregó obsequios a las Madres Heroicas Vietnamitas Pham Thi Han (nacida en 1933), quien perdió a dos hijos en la guerra, y Dinh Thi Be (nacida en 1932), también madre de dos mártires, así como al veterano de guerra Nguyen Van Tap (nacido en 1951), con una discapacidad del 44%.

Al expresar su profunda gratitud, subrayó que el Partido, el Estado y el pueblo siempre recuerdan los enormes sacrificios y aportes de quienes prestaron servicios meritorios a la nación en la lucha por la independencia, la reunificación y la defensa nacional.

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El primer ministro Le Minh Hung deposita una corona de flores en conmemoración de los heroicos mártires de la ciudad de Hai Phong. (Fuente: VNA)



Por su parte, los beneficiarios manifestaron su sincero agradecimiento por el constante apoyo y la atención del Partido y el Estado, y expresaron su confianza en que, bajo su liderazgo, el país avanzará con firmeza hacia una nueva etapa de prosperidad y bienestar.

En esta ocasión, el premier entregó 200 paquetes de obsequios a familias beneficiarias de políticas sociales, hogares en situación de pobreza y trabajadores vulnerables en la ciudad, alentándolos a superar las dificultades y mejorar sus condiciones de vida./.

VNA
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