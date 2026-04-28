Premier vietnamita rinde homenaje a los héroes de la revolución en Hai Phong

Hai Phong, Vietnam (VNA) – El primer ministro Le Minh Hung ofreció hoy incienso en homenaje a los héroes y mártires, y visitó a Madres Heroicas Vietnamitas, personas con discapacidad, familias beneficiarias de programas sociales, hogares en situación de pobreza y trabajadores que atraviesan dificultades en la ciudad de Hai Phong.



En la ocasión, entregó obsequios con motivo del 51.º aniversario de la Liberación del Sur y la Reunificación Nacional (30 de abril de 1975).



En este contexto, el premier y su delegación rindieron homenaje en el Monumento a los Héroes y Mártires de Hai Phong, donde guardaron un minuto de silencio en memoria de los mártires que sacrificaron sus vidas por la independencia nacional, la libertad y el bienestar del pueblo.



Asimismo, reafirmaron su compromiso de continuar el legado de las generaciones anteriores, esforzarse por superar todas las dificultades y desafíos, cumplir con las tareas políticas encomendadas y unirse junto al Partido, el Ejército y el pueblo para alcanzar con éxito los dos objetivos estratégicos centenarios del país: construir una nación próspera, civilizada y feliz, donde la calidad de vida siga mejorando.

El primer ministro Le Minh Hung se reúne con representantes de familias beneficiarias de programas sociales. (Fuente: VNA)





Tras la ceremonia, el premier ofreció incienso y flores ante la estatua de Nguyen Duc Canh (1908-1932), destacado dirigente del movimiento comunista y fundador de la organización “Cong hoi do” (Sindicato Rojo), precursora de la actual Confederación General del Trabajo de Vietnam.



Le Minh Hung también visitó y entregó obsequios a las Madres Heroicas Vietnamitas Pham Thi Han (nacida en 1933), quien perdió a dos hijos en la guerra, y Dinh Thi Be (nacida en 1932), también madre de dos mártires, así como al veterano de guerra Nguyen Van Tap (nacido en 1951), con una discapacidad del 44%.



Al expresar su profunda gratitud, subrayó que el Partido, el Estado y el pueblo siempre recuerdan los enormes sacrificios y aportes de quienes prestaron servicios meritorios a la nación en la lucha por la independencia, la reunificación y la defensa nacional.

El primer ministro Le Minh Hung deposita una corona de flores en conmemoración de los heroicos mártires de la ciudad de Hai Phong. (Fuente: VNA)





Por su parte, los beneficiarios manifestaron su sincero agradecimiento por el constante apoyo y la atención del Partido y el Estado, y expresaron su confianza en que, bajo su liderazgo, el país avanzará con firmeza hacia una nueva etapa de prosperidad y bienestar.



En esta ocasión, el premier entregó 200 paquetes de obsequios a familias beneficiarias de políticas sociales, hogares en situación de pobreza y trabajadores vulnerables en la ciudad, alentándolos a superar las dificultades y mejorar sus condiciones de vida./.

