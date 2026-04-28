Política

Líderes del Partido y Estado de Vietnam rinden homenaje al Presidente Ho Chi Minh

Una delegación del Comité Central del Partido, el Presidente, la Asamblea Nacional, el Gobierno y el Comité Central del Frente de la Patria de Vietnam rindieron hoy homenaje al Presidente Ho Chi Minh en su Mausoleo, con motivo del 51 aniversario del Día de Liberación del Sur y la Reunificación Nacional (30 de abril).

Líderes del Partido y Estado de Vietnam rinden homenaje al Presidente Ho Chi Minh. (Foto: VNA)
Líderes del Partido y Estado de Vietnam rinden homenaje al Presidente Ho Chi Minh. (Foto: VNA)

Hanoi (VNA)- Una delegación del Comité Central del Partido, el Presidente, la Asamblea Nacional, el Gobierno y el Comité Central del Frente de la Patria de Vietnam rindieron hoy homenaje al Presidente Ho Chi Minh en su Mausoleo, con motivo del 51 aniversario del Día de Liberación del Sur y la Reunificación Nacional (30 de abril).

Al acto asistieron los miembros del Buró Político: To Lam, secretario general del Partido Comunista y presidente de Vietnam; Le Minh Hung, primer ministro; Tran Thanh Man, presidente de la Asamblea Nacional; Tran Cam Tu, miembro permanente del Secretariado; y Bui Thi Minh Hoai, secretaria del Comité Central y presidenta del Frente de la Patria de Vietnam.

También estuvieron presentes exlíderes del Partido, la Asamblea Nacional y el Gobierno, junto a altos funcionarios de ministerios, sectores y organizaciones de masas.

vnanet-potal-lanh-dao-dang-nha-nuoc-tuong-niem-cac-anh-hung-liet-si-8729013.jpg
Líderes del Partido y Estado de Vietnam rinden homenaje al Presidente Ho Chi Minh. (Foto: VNA)

Los delegados expresaron su profunda gratitud a las grandes contribuciones del Presidente Ho Chi Minh, quien consagró toda su vida a la causa revolucionaria de la nación.

Luego, la delegación visitó y colocó ofrendas florales ante el Monumento dedicado a los héroes y mártires en la calle Bac Son. Comitivas de la Comisión Militar Central, del Ministerio de Defensa, y de la Comisión Central de Seguridad Pública, perteneciente al Ministerio de Seguridad Pública; así como del comité del Partido, el Consejo Popular y el Comité Popular de Hanoi también llegaron a esos dos lugares para expresar su gratitud./.

VNA
#Presidente Ho Chi Minh #51 aniversario del Día de Liberación del Sur y Reunificación Nacional
Seguir VietnamPlus

Noticias relacionadas

Ver más

El jefe del Estado Mayor General del Ejército Popular de Vietnam y viceministro de Defensa, general Nguyen Tan Cuong, y su homólogo laosiano, coronel general Saichay Kommasith, en la ceremonia de inauguración y entrega de la nueva sede del Comando de las Fuerzas de Defensa Fronteriza de Laos. (Foto: VNA)

Vietnam y Laos fortalecen la cooperación estratégica en defensa y economía

El jefe del Estado Mayor General del Ejército Popular de Vietnam y viceministro de Defensa, general Nguyen Tan Cuong, y su homólogo laosiano, coronel general Saichay Kommasith, presidieron hoy en Vientiane la ceremonia de inauguración y entrega de la nueva sede del Comando de las Fuerzas de Defensa Fronteriza de Laos.