Hanoi (VNA)- Una delegación del Comité Central del Partido, el Presidente, la Asamblea Nacional, el Gobierno y el Comité Central del Frente de la Patria de Vietnam rindieron hoy homenaje al Presidente Ho Chi Minh en su Mausoleo, con motivo del 51 aniversario del Día de Liberación del Sur y la Reunificación Nacional (30 de abril).



Al acto asistieron los miembros del Buró Político: To Lam, secretario general del Partido Comunista y presidente de Vietnam; Le Minh Hung, primer ministro; Tran Thanh Man, presidente de la Asamblea Nacional; Tran Cam Tu, miembro permanente del Secretariado; y Bui Thi Minh Hoai, secretaria del Comité Central y presidenta del Frente de la Patria de Vietnam.



También estuvieron presentes exlíderes del Partido, la Asamblea Nacional y el Gobierno, junto a altos funcionarios de ministerios, sectores y organizaciones de masas.





Líderes del Partido y Estado de Vietnam rinden homenaje al Presidente Ho Chi Minh. (Foto: VNA)

Los delegados expresaron su profunda gratitud a las grandes contribuciones del Presidente Ho Chi Minh, quien consagró toda su vida a la causa revolucionaria de la nación.



Luego, la delegación visitó y colocó ofrendas florales ante el Monumento dedicado a los héroes y mártires en la calle Bac Son. Comitivas de la Comisión Militar Central, del Ministerio de Defensa, y de la Comisión Central de Seguridad Pública, perteneciente al Ministerio de Seguridad Pública; así como del comité del Partido, el Consejo Popular y el Comité Popular de Hanoi también llegaron a esos dos lugares para expresar su gratitud./.