Visita de primera ministra nipona impulsa relaciones Vietnam-Japón

Tokio (VNA) La visita oficial de la primera ministra de Japón, Takaichi Sanae, a Vietnam reviste una importancia primordial, demostrando claramente la alta estima que Japón tiene por la asociación estratégica integral bilateral, en un momento en que ambos países entran en una nueva fase de desarrollo.



El embajador de Hanoi en Tokio, Pham Quang Hieu, enfatizó que Vietnam será el primer Estado de la región que visitará Takaichi Sanae después de ser reelegida como jefa del Gobierno nipón el pasado mes de febrero.



Se trata de una buena ocasión para que continúen consolidando la confianza política, mejoren los intercambios estratégicos de alto nivel y generen un nuevo impulso a la cooperación bilateral con el fin de que sea cada vez más profunda, sustantiva y eficaz, reiteró el diplomático durante una entrevista con corresponsales de la Agencia Vietnamita de Noticias en esta capital.



En el contexto de los continuos y complejos acontecimientos que se producen en la región y en el mundo, el viaje tiene un gran significado, que reafirma la determinación de ambos países de trabajar juntos por la paz, la estabilidad y el desarrollo, remarcó.



Según previsiones, las dos partes se centrarán en áreas que se alineen con las prioridades y las fortalezas complementarias tanto de Vietnam como de Japón en campos esenciales, principalmente economía, ciencia y tecnología, innovación, garantía de la seguridad energética y alimentaria, cooperación en la fabricación de semiconductores, inteligencia artificial (IA), transformación verde, desarrollo de recursos humanos de alta calidad, turismo, cooperación local, intercambio cultural y popular, así como una coordinación más estrecha en asuntos regionales e internacionales de interés mutuo, informó.



Al igual que las anteriores visitas recíprocas de altos dirigentes de ambos países, este viaje profundizará y definirá nuevos e importantes pilares en la relación, contribuyendo a crear nuevos espacios de cooperación y a satisfacer los intereses prácticos de los pueblos, comunicó.



Además de la cooperación en ciencia y tecnología, la colaboración energética, la agricultura inteligente y de alta tecnología, las infraestructuras y el fortalecimiento de las cadenas de suministro para mejorar la resiliencia son áreas de interés mutuo, precisó.



En los próximos tiempos, los dos países también pueden impulsar la cooperación en materias de transferencia de tecnología e innovación, proyectos verdes, infraestructura digital y finanzas sostenibles, evaluó.



Además, Vietnam y Japón tienen un amplio espacio para mejorar la coordinación, con el fin de garantizar la seguridad energética, diversificar las fuentes de suministro, desarrollar energías renovables, mejorar la eficiencia energética y fortalecer la resiliencia de la cadena de suministro, detalló.



Asimismo, enfatizó en la importancia de reforzar la cooperación en campos como la tecnología digital para la gestión energética, las infraestructuras verdes, los mercados de carbono y los modelos de crecimiento sostenible, contribuyendo así a consolidar una base de desarrollo estable, segura y a largo plazo.



Con un alto nivel de confianza política, intereses estratégicos compartidos y un compromiso común con el multilateralismo y el derecho internacional, Pham Quang Hieu expresó su firme convicción de que Vietnam y Japón pueden servir plenamente como modelo de cooperación en nuevos campos como los semiconductores, la IA, la seguridad energética, la transformación digital y la innovación, por el beneficio y el desarrollo de ambas partes, contribuyendo positivamente a la paz, la estabilidad, la cooperación y el desarrollo en la región y en el mundo./.

VNA