Premier vietnamita fija metas para el sector de agricultura y medio ambiente

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Hanoi (VNA) – Con el objetivo de cumplir las ambiciosas metas para 2026 y todo el mandato, incluido un crecimiento de dos dígitos, el primer ministro Le Minh Hung respaldó hoy las prioridades clave definidas por el Ministerio de Agricultura y Medio Ambiente, exhortando al sector a aplicarlas con la mayor determinación.

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Al presidir una sesión de trabajo con la Cartera, el premier felicitó al Ministerio por su papel proactivo y ejemplar en la promoción de la reforma institucional y en la estricta implementación de directrices orientadas a simplificar los trámites administrativos y mejorar el entorno empresarial, conforme a la Conclusión 18 del segundo pleno del XIV Comité Central del Partido. Este ministerio fue uno de los tres reconocidos por el Gobierno y el propio Primer Ministro.

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Señaló los persistentes obstáculos para movilizar y poner en valor tierras, recursos naturales y activos forestales al servicio del desarrollo, e instó a avanzar en la simplificación administrativa, la descentralización y la adopción de medidas más firmes frente a la contaminación del aire en zonas urbanas, la contaminación hídrica en cuencas fluviales y los problemas ambientales en aldeas artesanales. También subrayó la necesidad de acelerar la ejecución y el desembolso de los programas nacionales.

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El premier advirtió sobre los principales desafíos del sector, entre ellos el cambio climático extremo, los desastres naturales, el endurecimiento de las barreras ambientales y los estándares internacionales, así como las limitaciones en recursos, infraestructura, tecnología y mano de obra. Todo ello exige una transformación urgente de los modelos productivos para mantener la competitividad y reducir los impactos negativos. Ante un contexto global cambiante, pidió mayor agilidad en el pensamiento, la formulación de políticas y la capacidad de respuesta.

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Entre las tareas prioritarias figuran la construcción de una organización del Partido sólida y transparente, la pronta finalización de los reglamentos de trabajo y el refuerzo de la rendición de cuentas. También se exige a las partes implicadas profundizar en el estudio y traducir rápidamente la Resolución n.º 18 del XIV Congreso Nacional del Partido, junto con las resoluciones estratégicas del Buró Político, de la Asamblea Nacional y el programa de acción del Gobierno, en acciones concretas que garanticen su implementación oportuna.

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Indicó que las directrices para la asignación de capital de inversión pública basadas en resultados de producción deben completarse en el plazo de una semana, vinculándolas a la contabilidad socioeconómica y a la evaluación de la eficiencia.

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En mayo de 2026, el Ministerio presentará propuestas sobre la gestión de créditos de carbono y revisará la Resolución 24-NQ/TW del Comité Central del Partido del XI mandato, relativa a la respuesta al cambio climático, la gestión de recursos naturales y la protección ambiental; además, propondrá modificaciones a la Ley de Protección del Medio Ambiente y acelerará la descentralización de programas nacionales prioritarios.

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En el segundo trimestre, concluirá y someterá a aprobación el ajuste del plan nacional de ordenación territorial, perfeccionará la planificación sectorial, abordará la problemática de tierras ociosas y proyectos retrasados, y consolidará el marco jurídico sobre tierras raras y normativas.

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El premier Le Minh Hung habla en la cita (Fuente: VNA)

En el tercer trimestre, el ministerio evaluará la implementación de la Resolución 18-NQ/TW sobre la innovación y el perfeccionamiento institucional, mejorando la eficiencia en la gestión y uso de la tierra; impulsará la modificación de la Ley de Tierras; optimizará el uso de tierras agrícolas; y reforzará incentivos para atraer inversión y desarrollar mercados de subproductos.

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Asimismo, presentará un decreto para resolver problemas prolongados relacionados con proyectos y terrenos.

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El premier abogó por continuar racionalizando el aparato estatal, mejorar la gobernanza y profundizar la descentralización, junto con reformas que permitan superar los cuellos de botella en materia de tierras, medio ambiente y minerales. También instó a adoptar políticas más flexibles para el cultivo de arroz que faciliten la reconversión de áreas improductivas, sin comprometer la seguridad alimentaria.

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El ministerio recibió el encargo de elaborar un decreto unificado que fomente la inversión en la agricultura y las zonas rurales, orientando la producción, garantizando la seguridad alimentaria, monitoreando la evolución nacional e internacional y ampliando mercados.

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Otras prioridades incluyen acelerar la reestructuración del sector, impulsar la transformación digital y la aplicación de la ciencia y la tecnología, así como desarrollar una producción a gran escala basada en cadenas de valor vinculadas a la marca, la trazabilidad y las zonas de materias primas.

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Asimismo, el ministerio deberá reforzar funciones clave de gestión estatal, como la lucha contra la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada (IUU), la prevención de incendios forestales y la respuesta ante desastres. También se priorizan la adaptación al cambio climático, el control de enfermedades, la seguridad hídrica y energética, la reducción de la contaminación atmosférica, el control de inundaciones urbanas en Hanoi y Ciudad Ho Chi Minh, y la mejora de la calidad ambiental en zonas urbanas, industriales y artesanales.

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A pesar de los numerosos desafíos, el sector agrícola y ambiental ha realizado importantes esfuerzos para cumplir sus funciones, contribuyendo a los logros nacionales. El ministerio ha liderado la reforma institucional, con la emisión de decretos vigentes desde el 1 de enero de 2026, y ha simplificado trámites administrativos y condiciones comerciales.

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También ha coordinado con organismos pertinentes la resolución de proyectos y la gestión de tierras, así como la implementación de programas nacionales específicos sobre desarrollo rural, reducción de la pobreza y desarrollo socioeconómico en zonas montañosas y de minorías étnicas./.

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