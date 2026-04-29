Premier vietnamita fija metas para el sector de agricultura y medio ambiente

Hanoi (VNA) – Con el objetivo de cumplir las ambiciosas metas para 2026 y todo el mandato, incluido un crecimiento de dos dígitos, el primer ministro Le Minh Hung respaldó hoy las prioridades clave definidas por el Ministerio de Agricultura y Medio Ambiente, exhortando al sector a aplicarlas con la mayor determinación.
Al presidir una sesión de trabajo con la Cartera, el premier felicitó al Ministerio por su papel proactivo y ejemplar en la promoción de la reforma institucional y en la estricta implementación de directrices orientadas a simplificar los trámites administrativos y mejorar el entorno empresarial, conforme a la Conclusión 18 del segundo pleno del XIV Comité Central del Partido. Este ministerio fue uno de los tres reconocidos por el Gobierno y el propio Primer Ministro.
Señaló los persistentes obstáculos para movilizar y poner en valor tierras, recursos naturales y activos forestales al servicio del desarrollo, e instó a avanzar en la simplificación administrativa, la descentralización y la adopción de medidas más firmes frente a la contaminación del aire en zonas urbanas, la contaminación hídrica en cuencas fluviales y los problemas ambientales en aldeas artesanales. También subrayó la necesidad de acelerar la ejecución y el desembolso de los programas nacionales.
El premier advirtió sobre los principales desafíos del sector, entre ellos el cambio climático extremo, los desastres naturales, el endurecimiento de las barreras ambientales y los estándares internacionales, así como las limitaciones en recursos, infraestructura, tecnología y mano de obra. Todo ello exige una transformación urgente de los modelos productivos para mantener la competitividad y reducir los impactos negativos. Ante un contexto global cambiante, pidió mayor agilidad en el pensamiento, la formulación de políticas y la capacidad de respuesta.
Entre las tareas prioritarias figuran la construcción de una organización del Partido sólida y transparente, la pronta finalización de los reglamentos de trabajo y el refuerzo de la rendición de cuentas. También se exige a las partes implicadas profundizar en el estudio y traducir rápidamente la Resolución n.º 18 del XIV Congreso Nacional del Partido, junto con las resoluciones estratégicas del Buró Político, de la Asamblea Nacional y el programa de acción del Gobierno, en acciones concretas que garanticen su implementación oportuna.
Indicó que las directrices para la asignación de capital de inversión pública basadas en resultados de producción deben completarse en el plazo de una semana, vinculándolas a la contabilidad socioeconómica y a la evaluación de la eficiencia.
En mayo de 2026, el Ministerio presentará propuestas sobre la gestión de créditos de carbono y revisará la Resolución 24-NQ/TW del Comité Central del Partido del XI mandato, relativa a la respuesta al cambio climático, la gestión de recursos naturales y la protección ambiental; además, propondrá modificaciones a la Ley de Protección del Medio Ambiente y acelerará la descentralización de programas nacionales prioritarios.
En el segundo trimestre, concluirá y someterá a aprobación el ajuste del plan nacional de ordenación territorial, perfeccionará la planificación sectorial, abordará la problemática de tierras ociosas y proyectos retrasados, y consolidará el marco jurídico sobre tierras raras y normativas.
En el tercer trimestre, el ministerio evaluará la implementación de la Resolución 18-NQ/TW sobre la innovación y el perfeccionamiento institucional, mejorando la eficiencia en la gestión y uso de la tierra; impulsará la modificación de la Ley de Tierras; optimizará el uso de tierras agrícolas; y reforzará incentivos para atraer inversión y desarrollar mercados de subproductos.
Asimismo, presentará un decreto para resolver problemas prolongados relacionados con proyectos y terrenos.
El premier abogó por continuar racionalizando el aparato estatal, mejorar la gobernanza y profundizar la descentralización, junto con reformas que permitan superar los cuellos de botella en materia de tierras, medio ambiente y minerales. También instó a adoptar políticas más flexibles para el cultivo de arroz que faciliten la reconversión de áreas improductivas, sin comprometer la seguridad alimentaria.
El ministerio recibió el encargo de elaborar un decreto unificado que fomente la inversión en la agricultura y las zonas rurales, orientando la producción, garantizando la seguridad alimentaria, monitoreando la evolución nacional e internacional y ampliando mercados.
Otras prioridades incluyen acelerar la reestructuración del sector, impulsar la transformación digital y la aplicación de la ciencia y la tecnología, así como desarrollar una producción a gran escala basada en cadenas de valor vinculadas a la marca, la trazabilidad y las zonas de materias primas.
Asimismo, el ministerio deberá reforzar funciones clave de gestión estatal, como la lucha contra la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada (IUU), la prevención de incendios forestales y la respuesta ante desastres. También se priorizan la adaptación al cambio climático, el control de enfermedades, la seguridad hídrica y energética, la reducción de la contaminación atmosférica, el control de inundaciones urbanas en Hanoi y Ciudad Ho Chi Minh, y la mejora de la calidad ambiental en zonas urbanas, industriales y artesanales.
A pesar de los numerosos desafíos, el sector agrícola y ambiental ha realizado importantes esfuerzos para cumplir sus funciones, contribuyendo a los logros nacionales. El ministerio ha liderado la reforma institucional, con la emisión de decretos vigentes desde el 1 de enero de 2026, y ha simplificado trámites administrativos y condiciones comerciales.
También ha coordinado con organismos pertinentes la resolución de proyectos y la gestión de tierras, así como la implementación de programas nacionales específicos sobre desarrollo rural, reducción de la pobreza y desarrollo socioeconómico en zonas montañosas y de minorías étnicas./.