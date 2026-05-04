Primer ministro de Vietnam asistirá a 48ª Cumbre de ASEAN en Filipinas

Hanoi (VNA)- El primer ministro de Vietnam, Le Minh Hung, al frente de una delegación de alto nivel, asistirá a la 48ª Cumbre de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN) en Cebú, Filipinas, del 7 al 8 de mayo.
Según el comunicado del Ministerio de Relaciones Exteriores, la participación del Jefe del Gobierno vietnamita en el evento regional responde a una invitación del presidente anfitrión, Ferdinand Romualdez Marcos Jr./.
Vietnam respalda una cooperación ASEAN-UE más sólida, integral, práctica y eficaz
Vietnam y la ASEAN conceden gran importancia a su asociación con la Unión Europea (UE) y apoyan el fortalecimiento de una cooperación más sólida, integral, práctica y eficaz entre ambos bloques, afirmó el miembro del Buró Político y ministro de Relaciones Exteriores, Le Hoai Trung, durante la 25.ª Reunión Ministerial ASEAN-UE celebrada hoy en Brunéi.