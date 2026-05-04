Política

Primer ministro de Vietnam asistirá a 48ª Cumbre de ASEAN en Filipinas

El primer ministro de Vietnam, Le Minh Hung, al frente de una delegación de alto nivel, asistirá a la 48ª Cumbre de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN) en Cebú, Filipinas, del 7 al 8 de mayo.

El primer ministro de Vietnam, Le Minh Hung. (Fuente: VNA)
El primer ministro de Vietnam, Le Minh Hung. (Fuente: VNA)

Hanoi (VNA)- El primer ministro de Vietnam, Le Minh Hung, al frente de una delegación de alto nivel, asistirá a la 48ª Cumbre de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN) en Cebú, Filipinas, del 7 al 8 de mayo.

Según el comunicado del Ministerio de Relaciones Exteriores, la participación del Jefe del Gobierno vietnamita en el evento regional responde a una invitación del presidente anfitrión, Ferdinand Romualdez Marcos Jr./.

VNA
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