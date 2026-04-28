Vietnam respalda una cooperación ASEAN-UE más sólida, integral, práctica y eficaz

Bandar Seri Begawan (VNA) – Vietnam y la ASEAN conceden gran importancia a su asociación con la Unión Europea (UE) y apoyan el fortalecimiento de una cooperación más sólida, integral, práctica y eficaz entre ambos bloques, afirmó el miembro del Buró Político y ministro de Relaciones Exteriores, Le Hoai Trung, durante la 25.ª Reunión Ministerial ASEAN-UE celebrada hoy en Brunéi.



El encuentro reunió a ministros de Relaciones Exteriores y representantes de los Estados miembros de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN) y de los 27 países de la UE.



En su intervención, Le Hoai Trung compartió valoraciones sobre los cambios en el panorama geopolítico y geoeconómico mundial, así como sobre los desafíos y oportunidades para profundizar la cooperación entre la ASEAN y la UE.



Destacó que ambas regiones comparten numerosos intereses estratégicos y visiones convergentes sobre múltiples cuestiones clave, además de constituir ejemplos exitosos de integración regional.



En este contexto, subrayó que mantener una coordinación estrecha y reforzar la cooperación bilateral reviste una importancia estratégica en el actual entorno regional y global.

En el evento. (Fuente: VNA)





El canciller vietnamita propuso intensificar el diálogo estratégico, fortalecer la confianza mutua y mejorar la coordinación para prevenir, gestionar y afrontar desafíos comunes, al tiempo que se exploran nuevos enfoques y ámbitos de cooperación. Entre ellos, mencionó el impulso hacia un acuerdo de libre comercio interregional (TLC), la aceleración de la ratificación y aplicación del Acuerdo Integral de Transporte Aéreo (CATA) ASEAN-UE, y la adopción de los Principios de Comercio Digital ASEAN-UE en 2026.



Durante la reunión, los participantes coincidieron en que ambas regiones comparten el interés de preservar la paz y la estabilidad como base del desarrollo, reforzar el multilateralismo y el papel de las Naciones Unidas, promover el diálogo y la confianza, respetar el derecho internacional y resolver las controversias por medios pacíficos. Asimismo, destacaron la necesidad de intensificar la cooperación frente a la delincuencia transnacional, las amenazas a la ciberseguridad y los desafíos a la seguridad marítima.



A partir de los avances logrados en las relaciones bilaterales, ambas partes acordaron seguir profundizando la cooperación en comercio, inversión, conectividad de infraestructuras y conectividad digital.



También convinieron en acelerar la implementación del CATA - el primero de su tipo entre dos organizaciones regionales - y en promover la cooperación en economía digital sobre la base del Acuerdo Marco de Economía Digital de la ASEAN (DEFA).



Al tiempo que subrayaron la importancia de aprovechar eficazmente los acuerdos de libre comercio existentes - como los suscritos por la UE con Vietnam y Singapur-, ambas partes reafirmaron su objetivo a largo plazo de establecer un TLC ASEAN-UE.



Asimismo, acordaron reforzar la cooperación en ámbitos como la lucha contra el cambio climático, la protección del medio ambiente, la gestión de desastres, la transición verde, el desarrollo sostenible, la educación y los intercambios pueblo a pueblo.



Con vistas al 50.º aniversario de las relaciones ASEAN-UE en 2027, ambas partes coordinarán la organización de una cumbre conmemorativa en Singapur. También estudiarán elevar sus vínculos a una asociación estratégica integral en el futuro cercano. Por su parte, los países de la UE reiteraron su apoyo a la centralidad de la ASEAN y a los mecanismos liderados por el bloque, así como a su proceso de construcción comunitaria.



Al término de la reunión, ambas partes adoptaron una declaración conjunta./.