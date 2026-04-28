Política

Vietnam refuerza diplomacia con nuevos embajadores

El secretario general del Partido Comunista de Vietnam y presidente del país, To Lam, presidió la entrega de decisiones para el nombramiento de cinco embajadores de la República en el extranjero.

El secretario general del Partido Comunista de Vietnam y presidente del país, To Lam, y los embajadores recién nombrados en el extranjero. (Fuente: VNA)
El secretario general del Partido Comunista de Vietnam y presidente del país, To Lam, y los embajadores recién nombrados en el extranjero. (Fuente: VNA)

Hanoi (VNA) El secretario general del Partido Comunista de Vietnam y presidente del país, To Lam, presidió la entrega de decisiones para el nombramiento de cinco embajadores de la República en el extranjero.

Según las decisiones, Trinh Minh Manh, jefe del Departamento de Formación Universitaria y Posgrado de la Academia Diplomática del Ministerio de Relaciones Exteriores, será embajador de Vietnam en la India, concurrente en Nepal y Reino de Bután; y Doan Khanh Tam, subdirector del Centro de Información y Documentación de la Academia Diplomática de la Cancillería, desempeñará el mismo cargo en la República Popular Democrática de Corea, entre otros.

En sus palabras, el máximo dirigente felicitó a los camaradas recién nombrados como embajadores vietnamitas en exterior, al mismo tiempo, afirmó que esto refleja sus grandes esfuerzos y dedicación durante el proceso del trabajo y se considera un glorioso honor y una responsabilidad que les han sido confiados por el Partido, el Estado y el pueblo.

Se trata de los destinos de gran importancia política, económica, de seguridad y de política exterior; por lo tanto, deben ser plenamente conscientes de sus responsabilidades y demostrar sus capacidades e inteligencia, con vistas a contribuir a profundizar aún más las relaciones entre Vietnam y esos Estados, reiteró.

En el contexto de una situación global muy compleja e impredecible, subrayó que las relaciones exteriores deben estar estrechamente vinculadas al proceso de desarrollo, allanando el camino para el progreso, contribuyendo a la resolución de desafíos, aprovechando los recursos externos, mejorando la posición del país, protegiendo a la Patria con anticipación y desde la distancia, y coordinándose de manera fluida y eficaz con la defensa y la seguridad nacionales.

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En el evento. (Fuente: VNA)

Para cumplir con sus funciones, necesitan mejorar sus capacidades de investigación, previsión y asesoramiento estratégico; defender y difundir la política exterior consistente de Vietnam de ser amigo y socio fiable de la comunidad internacional; promover los nexos entre la tierra natal y los países, especialmente los vecios, principales socios y amigos tradicionales, y proteger resueltamente los intereses legítimos de la tierra natal, instó.

La diplomacia económica, la ciencia y la tecnología deben ocupar un lugar central en el desarrollo y resulta necesario impulsar la formación de recursos humanos para servir al desarrollo de la ciencia y la tecnología y a la expansión del mercado, propuso.

Las oficinas de representación de Vietnam en el extranjero deben convertirse en "estaciones de radar" para identificar oportunidades y servir como puentes de conexión hacia los centros económicos, financieros, científicos y tecnológicos, así como ser una base de apoyo alas empresas, las localidades y la comunidad connacionales en Ultramar, urgió.

Además, exigió a elaborar planes de acción específicos para cada lugar lo antes posible, identificando claramente las fortalezas, las necesidades, las oportunidades de cooperación, los recursos y los resultados que permitan pasar de las "actividades a los productos"; de una "mentalidad orientada a las relaciones a la creación de valor para el desarrollo".

El líder hizo hincapié en la importancia de aprovechar el poder blando para mejorar la imagen y la posición de Vietnam, una nación pacífica, estable, innovadora y responsable.

Los embajadores deben ser capaces de contar la historia de Vietnam de forma convincente, un Estado amante de la paz pero resiliente, un país que está experimentando profundas reformas, rico en identidad cultural, una nación dispuesta a contribuir a los problemas comunes de la región y del mundo, puntualizó.

Se espera que cumplirían con éxito sus responsabilidades, contribuyendo a mantener un entorno pacífico, proteger los intereses nacionales, aprovechar los recursos externos y mejorar la posición de Vietnam en el ámbito internacional, expresó.

A su vez, en nombre de los embajadores, Trinh Minh Manh afirmó su determinación de cumplir con las importantes responsabilidades que les han sido designadas por el Partido, el Estado y el pueblo; con el objetivo de elevar la posición y la imagen del país indochino en la arena internacional./.

VNA
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