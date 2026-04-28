Lecciones de la Victoria de 1975 para el desarrollo actual de Vietnam

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Hanoi (VNA) - La Gran Victoria de la Primavera de 1975, cuyo punto culminante fue la Campaña Ho Chi Minh, no solo puso fin a la guerra de resistencia contra Estados Unidos y reunificó Vietnam, sino que también demostró la capacidad de movilizar y aprovechar la sinergia de toda la nación.

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En el contexto actual, cuando las exigencias de desarrollo son cada vez mayores, las lecciones sobre la liberación de recursos, la eliminación de cuellos de botella institucionales y la centralidad del ser humano siguen siendo orientaciones relevantes.

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Según la doctora Pham Thi Hong Ha del Instituto de Historia de la Academia de Ciencias Sociales de Vietnam, una de las lecciones fundamentales de la victoria de 1975 es la promoción de la fuerza integral mediante la estrecha combinación de los recursos internos y externos. Hoy en día, esto se refleja en la consideración de la comunidad vietnamita en el exterior como parte de la fuerza interna nacional. Con alto nivel profesional y amplias redes internacionales, los vietnamitas en el extranjero poseen recursos importantes en conocimiento, tecnología y conexión con mercados.

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En la práctica, numerosos intelectuales de la diáspora han participado en programas de innovación, transferencia tecnológica y cooperación con empresas nacionales para ampliar mercados, contribuyendo a mejorar la competitividad. Sin embargo, la explotación de estos recursos aún no está a la altura de su potencial, debido principalmente a limitaciones en los mecanismos de recepción y utilización.

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Persisten rigideces en los procedimientos administrativos y los mecanismos financieros para la investigación, así como limitaciones en el aprovechamiento de recursos humanos de alta calidad. Al mismo tiempo, las actividades de conexión continúan siendo dispersas y carecen de una coordinación unificada.

La Gran Victoria de la Primavera de 1975 demostró la capacidad de movilizar y aprovechar la sinergia de toda la nación (Fuente: VNA)

A fin de superar estas limitaciones, se requiere una entidad sólida que coordine estratégicamente los recursos de la diáspora. Al mismo tiempo, es necesario perfeccionar los mecanismos para atraer expertos por proyectos, remunerar según capacidad y resultados, ampliar la autonomía de las organizaciones científicas y aplicar esquemas flexibles en sectores tecnológicos emergentes. Asimismo, las regulaciones sobre propiedad intelectual, transferencia de tecnología e incentivos a la inversión deben ser transparentes, estables y alineadas con las prácticas internacionales.

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Por su parte, la máster Hoang Thi Thu Hang del Instituto de Estudios Culturales de la Academia de Ciencias Sociales de Vietnam, señaló que la victoria de 1975 constituye la cristalización de la voluntad de independencia, el espíritu de autodeterminación y la gran unidad nacional, además de ser una base espiritual para el desarrollo. En la actualidad, cuando la competencia se basa cada vez más en el conocimiento, la tecnología y la innovación, estos valores deben promoverse dentro de un nuevo enfoque de desarrollo centrado en las personas, donde la calidad de los recursos humanos y la capacidad creativa sean determinantes.

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Diversas políticas han identificado la ciencia, la tecnología, la innovación y la transformación digital como motores clave del crecimiento. No obstante, el desafío radica en su implementación efectiva. Algunos mecanismos de apoyo a la innovación siguen siendo complejos, el entorno de investigación y trabajo aún no resulta suficientemente atractivo para captar y retener talento, y el ecosistema innovador permanece fragmentado.

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A partir de las lecciones de 1975, es necesario pasar de un enfoque disperso a uno focalizado, priorizando recursos en sectores con potencial de avance como la inteligencia artificial, la tecnología de semiconductores, la transformación digital y la energía verde. Paralelamente, se requiere establecer mecanismos que incentiven la creatividad y garanticen un entorno jurídico transparente, así como fortalecer la conexión entre los sectores público y privado, y entre el ámbito nacional e internacional.

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En un contexto de oportunidades y desafíos entrelazados, la activación de los recursos internos, la promoción de la fuerza integral y la creación de condiciones favorables para la innovación serán factores decisivos para que Vietnam aproveche las oportunidades y consolide su posición en la nueva etapa de desarrollo./.

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