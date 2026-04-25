Cultura-Deporte

Circo vietnamita celebrará del 30 de abril y 1 de mayo con diversas actividades

La Federación de Circo de Vietnam organizará el programa "Gala de circo y magia de las tres regiones 2026" con 9 funciones en el Circo Central, en la calle Tran Nhan Tong, Hanoi, con motivo de las celebraciones del Día de Liberación del Sur y Reunificación Nacional (30 de abril) y el Día Internacional de Trabajo (1 de mayo).

El espectáculo 'Lotus Swing'. (Fuente: Federación de Circo de Vietnam)
El espectáculo 'Lotus Swing'. (Fuente: Federación de Circo de Vietnam)

Hanoi (VNA)- La Federación de Circo de Vietnam organizará el programa "Gala de circo y magia de las tres regiones 2026" con 9 funciones en el Circo Central, en la calle Tran Nhan Tong, Hanoi, con motivo de las celebraciones del Día de Liberación del Sur y Reunificación Nacional (30 de abril) y el Día Internacional de Trabajo (1 de mayo).

Este evento anual de la Federación de Circo de Vietnam tiene un sello único al conectar la identidad cultural de las tres regiones del país a través del lenguaje del circo y la magia.

El programa de este año, dirigido por el artista del Pueblo Tong Toan Thang y con la coordinación de los artistas Phung Dac Nhan y el artista de Mérito Do Hung, reúne a muchos artistas de circo y magos de renombre de las tres regiones, ofreciendo una atmósfera vibrante que refleja la diversidad cultural regional.

Según los organizadores, el programa sigue una narrativa que celebra la convergencia cultural de las tres regiones. Las actuaciones están presentadas en una variedad de formas espectaculares, como acrobacias en cuerdas, cables tensos, malabares, ruedas de riesgo, circo con animales, payasos y magia, creando un programa diverso y dinámico.

Entre los artistas participantes se encuentran los magos Hoàng J, Viet Duy, Lu Phong, y el artista de Mérito Minh Tuan, junto a exponentes del arte circense como el artista del Pueblo Tran Manh Cuong, los artistas de Mérito Thanh Tuan, Thu Huong y muchos jóvenes artistas de la Federación de Circo de Vietnam.

La "Gala de Circo y Magia de las Tres Regiones 2026" se llevará a cabo los días 24, 25, 26, 29, 30 de abril y 1, 2, 3 de mayo en el Circo Central.

Se espera que este evento se convierta en uno de los puntos destacados del panorama cultural durante el feriado, contribuyendo a acercar el arte del circo al público con programas que reflejan la identidad y la conexión cultural./.

VNA
#Federación de Circo de Vietnam #Día de Liberación del Sur y Reunificación Nacional
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