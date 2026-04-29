Política

Alto dirigente partidista rinde homenaje al primer secretario general del PCV en Ha Tinh

El miembro del Buró Político y miembro permanente del Secretariado del Comité Central del Partido Comunista de Vietnam (PCV), Tran Cam Tu, junto con líderes de las provincias de Ha Tinh y Nghe An, colocaron hoy ofrendas florales ante la tumba del primer secretario general del PCV, Tran Phu, en la comuna de Duc Tho, provincia de Ha Tinh.

El miembro del Buró Político y miembro permanente del Secretariado del Comité Central del Partido Comunista de Vietnam (PCV), Tran Cam Tu, coloca inciensos ante la tumba del primer secretario general del PCV, Tran Phu, en la comuna de Duc Tho, provincia de Ha Tinh. (Foto: VNA)
El miembro del Buró Político y miembro permanente del Secretariado del Comité Central del Partido Comunista de Vietnam (PCV), Tran Cam Tu, coloca inciensos ante la tumba del primer secretario general del PCV, Tran Phu, en la comuna de Duc Tho, provincia de Ha Tinh. (Foto: VNA)

Ha Tinh, Vietnam (VNA)- El miembro del Buró Político y miembro permanente del Secretariado del Comité Central del Partido Comunista de Vietnam (PCV), Tran Cam Tu, junto con líderes de las provincias de Ha Tinh y Nghe An, colocaron hoy ofrendas florales ante la tumba del primer secretario general del PCV, Tran Phu, en la comuna de Duc Tho, provincia de Ha Tinh.

Cam Tu y la delegación guardaron un minuto de silencio para rendir homenaje a Tran Phu, un comunista firme, líder destacado de la revolución vietnamita, que dedicó su vida a la lucha por la independencia nacional.

Afirmaron que su ejemplo de sacrificio y dedicación es una fuente de inspiración para las generaciones actuales, motivándolas a continuar estudiando y esforzándose por la causa de la construcción y defensa de la patria.

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La delegación rinde homenaje en el Monumento Nacional a los Héroes y Mártires en el cementerio de Nam. (Foto: VNA)

Luego, en la aldea de Tu My, en Ha Tinh, la delegación rindió homenaje en el Monumento Nacional a los Héroes y Mártires en el cementerio de Nam.

En el lugar de descanso de más de 1.200 héroes y mártires, la delegación se inclinó en respetuoso homenaje, expresando su profundo agradecimiento a quienes entregaron sus vidas por la liberación nacional y cumplieron con su deber internacional en la hermana nación de Laos.

En Ha Tinh, la delegación también visitó a la Madre Heroica Nguyen Thi Minh, de 107 años de edad, progenitora del mártir Le Ngoc Long, quien falleció en 1966 durante la lucha contra los estadounidenses./.

VNA
#Tran Cam Tu #Tran Phu #Partido Comunista de Vietnam
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