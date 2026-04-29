Alto dirigente partidista rinde homenaje al primer secretario general del PCV en Ha Tinh

Ha Tinh, Vietnam (VNA)- El miembro del Buró Político y miembro permanente del Secretariado del Comité Central del Partido Comunista de Vietnam (PCV), Tran Cam Tu, junto con líderes de las provincias de Ha Tinh y Nghe An, colocaron hoy ofrendas florales ante la tumba del primer secretario general del PCV, Tran Phu, en la comuna de Duc Tho, provincia de Ha Tinh.



Cam Tu y la delegación guardaron un minuto de silencio para rendir homenaje a Tran Phu, un comunista firme, líder destacado de la revolución vietnamita, que dedicó su vida a la lucha por la independencia nacional.



Afirmaron que su ejemplo de sacrificio y dedicación es una fuente de inspiración para las generaciones actuales, motivándolas a continuar estudiando y esforzándose por la causa de la construcción y defensa de la patria.





La delegación rinde homenaje en el Monumento Nacional a los Héroes y Mártires en el cementerio de Nam. (Foto: VNA)

Luego, en la aldea de Tu My, en Ha Tinh, la delegación rindió homenaje en el Monumento Nacional a los Héroes y Mártires en el cementerio de Nam.



En el lugar de descanso de más de 1.200 héroes y mártires, la delegación se inclinó en respetuoso homenaje, expresando su profundo agradecimiento a quienes entregaron sus vidas por la liberación nacional y cumplieron con su deber internacional en la hermana nación de Laos.



En Ha Tinh, la delegación también visitó a la Madre Heroica Nguyen Thi Minh, de 107 años de edad, progenitora del mártir Le Ngoc Long, quien falleció en 1966 durante la lucha contra los estadounidenses./.