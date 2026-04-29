Vietnam atesora relaciones de amistad tradicional con Bielorrusia

Hanoi (VNA) – Vietnam siempre concede gran importancia y desea seguir fortaleciendo sin cesar su amistad tradicional y Asociación Estratégica con Bielorrusia, afirmó el viceministro permanente de Relaciones Exteriores, Nguyen Minh Vu.



Minh Vu, quien también es miembro del Comité Central del Partido Comunista de Vietnam (PCV) y subsecretario del Comité del Partido en la Cancillería, hizo esta declaración al copresidir el 28 de abril una reunión en línea con la presidenta del Partido Bélaya Rus, Olga Chemodanova.



En el diálogo, el subtitular felicitó al Partido Bélaya Rus por el éxito de su cuarto Congreso, expresando su confianza en que la implementación de sus políticas y decisiones contribuirá a construir un partido fuerte, aportando así al desarrollo y la prosperidad de Belarús, mejorando el nivel de vida de su población y elevando la posición internacional del país.



El viceministro también informó a la parte bielorrusa sobre las principales orientaciones y nuevas prioridades en las políticas internas y exteriores del PCV tras su XIV Congreso Nacional, así como sobre la consolidación del nuevo liderazgo de Vietnam, encabezado por el secretario general del Partido y presidente del Estado, To Lam.



Por su parte, Chemodanova felicitó al PCV por el éxito de su XIV Congreso y elogió los importantes logros de Vietnam en la construcción y desarrollo nacional bajo el liderazgo del Partido.



El Partido Bélaya Rus considera de manera constante a Vietnam y al PCV como una dirección prioritaria y un socio principal en el Sudeste Asiático, afirmó.



Durante la reunión, ambas partes intercambiaron información sobre la formación, el desarrollo, la estructura organizativa y las actividades de sus respectivos partidos, así como sobre los principales programas, objetivos y decisiones adoptados en el XIV Congreso Nacional del PCV y el cuarto Congreso del Partido Bélaya Rus.



También debatieron orientaciones para fortalecer la cooperación entre ambos partidos, reforzando así la base política y profundizando aún más la amistad tradicional y la Asociación Estratégica entre los dos países.



Los funcionarios expresaron su satisfacción por los avances positivos en la cooperación Vietnam–Bielorrusia, especialmente tras la visita a Minsk del secretario general del PCV, To Lam, y el establecimiento de la Asociación Estratégica en mayo de 2025.



Coincidieron en que aún existe un amplio potencial y numerosas oportunidades para ampliar la cooperación en todos los ámbitos, incluidos política–diplomacia, economía–comercio, ciencia–tecnología, educación–formación, cultura y turismo.



Ambas partes se comprometieron a intensificar la colaboración, intercambiar información y compartir experiencias entre los dos partidos para fortalecer la comprensión mutua y apoyar las relaciones bilaterales en beneficio de ambos pueblos.



En esta ocasión, Minh Vu transmitió los saludos y mejores deseos de los dirigentes del PCV, así como del miembro del Buró Político y canciller Le Hoai Trung, a Chemodanova. A su vez, la líder del Partido Bélaya Rus le pidió que trasladara su sincero agradecimiento y sus mejores saludos al secretario general del Partido y presidente de la República, To Lam, así como otros dirigentes del PCV y al canciller, Le Hoai Trung./.

VNA