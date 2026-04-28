Política

Máximo dirigente vietnamita recibe a embajador saliente de Mongolia

El secretario general del Partido Comunista y presidente de Vietnam, To Lam, recibió hoy a Jigjee Sereejav, ex embajador de Mongolia en el país, quien le realiza una visita de despedida al finalizar su mandato aquí.

El secretario general del Partido Comunista y presidente de Vietnam, To Lam, recibe a Jigjee Sereejav, ex embajador de Mongolia en el país. (Fuente: VNA)
El secretario general del Partido Comunista y presidente de Vietnam, To Lam, recibe a Jigjee Sereejav, ex embajador de Mongolia en el país. (Fuente: VNA)

Hanoi (VNA) El secretario general del Partido Comunista y presidente de Vietnam, To Lam, recibió hoy a Jigjee Sereejav, ex embajador de Mongolia en el país, quien le realiza una visita de despedida al finalizar su mandato aquí.

Al intervenir en el encuentro, el máximo dirigente vietnamita reconoció y evaluó altamente las importantes contribuciones de Jigjee Sereejav a las relaciones entre ambas naciones en los últimos años, especialmente su eficaz papel como puente de conexión para llevar los nexos de amistad tradicionales bilaterales a un nivel de desarrollo sustancial e integral en muchas áreas de cooperación.

Vietnam concede gran importancia al fortalecimiento de los lazos con Mongolia, afirmó, al mismo tiempo, sugirió que las dos partes continúen aumentando el intercambio de delegaciones y contactos de alto nivel en aras de consolidar la confianza política e intensificar la colaboración en materias de economía, comercio e inversión para que se desarrolle de conformidad con el potencial de la asociación integral entre los países.

Asimismo, hizo hincapié en la importancia de fortalecer el intercambio popular y la cooperación local, aprovechar al máximo las ventajas de un acuerdo bilateral de exención de visado firmado en 2023 y divulgar informaciones sobre la amistad entre los dos países ante sus pueblos, especialmente entre las generaciones más jóvenes, contribuyendo así a crear una base para el futuro sostenible de las relaciones entre Vietnam y Mongolia.

A su vez, afirmó que el Estado y el pueblo mongoles siempre valoran altamente los nexos con Vietnam, el primer socio integral de Mongolia en el Sudeste Asiático, tras agradecer el apoyo de las autoridades anfitrionas durante su mandato de trabajo en Hanoi.

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El secretario general del Partido Comunista y presidente de Vietnam, To Lam, recibe a Jigjee Sereejav, ex embajador de Mongolia en el país. (Fuente: VNA)



Expresó su confianza en que bajo el liderazgo del secretario general del Partido Comunista y presidente de Vietnam, To Lam, la nación indochina siga desarrollándose con fuerza y prosperidad, y su posición internacional se verá aún más reforzada.

Además, formuló votos porque con la base de las buenas relaciones en la actualidad, especialmente a la estrecha atención y orientación de los líderes de alto nivel de ambos países, la asociación integral bilateral continúe fortaleciéndose de manera eficaz, sustantiva e integral, satisfaciendo las aspiraciones e intereses comunes de los pueblos y contribuyendo al mantenimiento de la paz, la estabilidad, la cooperación y el desarrollo en la región y en el mundo.

El embajador Jigjee Sereejav afirmó que, una vez finalizado su mandato, independientemente del cargo que ocupe, seguirá supervisando y contribuyendo positivamente a la asociación integral entre Vietnam y Mongolia.

También se comprometió que en cualquier cargo en el futuro, siempre trabajará y brindará más aportes a la asociación integral entre ambas naciones./.

VNA
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