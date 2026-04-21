Política

Canciller de Vietnam recibe al embajador saliente de Mongolia

Vietnam y Mongolia refuerzan su Asociación Integral con avances en comercio, inversión y cooperación en turismo, cultura y energía.

El ministro de Relaciones Exteriores de Vietnam, Le Hoai Trung (derecha), recibe al embajador saliente de Mongolia, Jigjee Sereejav. (Foto: VNA)
El ministro de Relaciones Exteriores de Vietnam, Le Hoai Trung (derecha), recibe al embajador saliente de Mongolia, Jigjee Sereejav. (Foto: VNA)

Hanoi (VNA) – El ministro de Relaciones Exteriores de Vietnam, Le Hoai Trung, recibió hoy en Hanoi al embajador saliente de Mongolia, Jigjee Sereejav, y elogió sus esfuerzos por profundizar la tradicional amistad bilateral.

Hoai Trung afirmó que las relaciones entre ambos países han registrado un fuerte crecimiento durante el mandato del diplomático, con resultados destacados en diversos ámbitos.

El canciller destacó el establecimiento de la Asociación Integral bilateral durante la visita de Estado a Mongolia del secretario general del Partido y presidente del Estado, To Lam, en 2024, coincidiendo con el 70.º aniversario de las relaciones diplomáticas y abriendo una nueva etapa para elevar los vínculos bilaterales.

Asimismo, valoró los avances en cooperación económica, comercial, de inversión y agrícola, señalando que varios acuerdos recientemente firmados han creado una base jurídica sólida para ampliar el comercio bilateral.

También subrayó los progresos en cultura, turismo, educación, formación e intercambios entre pueblos, especialmente el acuerdo de exención de visados de 2023 para pasaportes diplomáticos, oficiales y ordinarios, que ha facilitado los intercambios y dinamizado el turismo.

Al reafirmar la alta consideración de Vietnam hacia Mongolia y su amistad duradera, Hoai Trung abogó por una coordinación más estrecha para seguir desarrollando la Asociación Integral.

Propuso intensificar los intercambios de alto nivel y a todos los niveles mediante formatos flexibles, con el fin de impulsar la coordinación de políticas y la cooperación económica, al tiempo que instó a Mongolia a respaldar a las empresas vietnamitas que invierten en energía limpia, construcción, cooperación entre localidades e intercambios entre pueblos.

Por su parte, Sereejav transmitió las felicitaciones de la ministra de Relaciones Exteriores de Mongolia, Batmunkh Battsetseg, a Hoai Trung por su elección como miembro del Buró Político, diputado de la Asamblea Nacional y ministro de Relaciones Exteriores.

Asimismo, agradeció el apoyo brindado a las relaciones entre Vietnam y Mongolia en los últimos años, así como a las misiones diplomáticas extranjeras en Vietnam, incluida la Embajada de Mongolia.

El embajador reafirmó que, independientemente de su futuro cargo, continuará contribuyendo al fortalecimiento de las crecientes y positivas relaciones entre ambos países./.

VNA
#Mongolia #Asociación Integral
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