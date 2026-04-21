Política

Vietnam participa en ferias de defensa y seguridad en Kuala Lumpur

Vietnam participa en la Exposición y Conferencia de Servicios de Defensa de Asia (DSA) y NATSEC Asia 2026 en Malasia, reforzando la cooperación internacional en defensa

Una delegación de alto rango del Ministerio de Defensa Nacional de Vietnam visita los stands de la exposición. (Foto: Ministerio de Defensa)
Una delegación de alto rango del Ministerio de Defensa Nacional de Vietnam visita los stands de la exposición. (Foto: Ministerio de Defensa)

Kuala Lumpur (VNA) – Una delegación militar de alto nivel de Vietnam, encabezada por el viceministro de Defensa Nacional, teniente general Nguyen Truong Thang, participa en la 19.ª Exposición y Conferencia de Servicios de Defensa de Asia (DSA) y en la Exposición de Seguridad Nacional (NATSEC) Asia 2026, que se celebran en Kuala Lumpur, Malasia.

La delegación incluye también al teniente general Le Van Huong, subjefe del Estado Mayor del Ejército Popular de Vietnam.

Del 20 al 23 de abril, la DSA y la NATSEC 2026 reúnen a cerca de 50.000 visitantes profesionales, además de 600 delegaciones civiles y altos responsables militares y de defensa de 60 países.

En total, 38 países exhiben sus capacidades, con la participación de alrededor de 1.400 empresas y grandes corporaciones de la industria de defensa a nivel mundial.

Las exposiciones de este año abarcan 15 categorías temáticas, en las que se presentan equipos militares de última generación como aeronaves, buques de guerra, vehículos blindados, sistemas portátiles de misiles de corto alcance, artillería antiaérea, armas láser, así como distintos tipos de munición, uniformes y equipos logísticos.

Entre los ámbitos tecnológicos destacados figuran la guerra electrónica y los sistemas tácticos, la ciberdefensa, la inteligencia artificial, las operaciones multidominio, la robótica de combate, los sistemas no tripulados y la atención médica en el campo de batalla.

La participación de Vietnam en estos eventos pone de relieve su interés por impulsar la cooperación internacional en la industria de defensa, al tiempo que reafirma el compromiso del Gobierno vietnamita y del Ministerio de Defensa Nacional de fomentar los intercambios y la colaboración en este ámbito sobre la base de la igualdad, el beneficio mutuo y el respeto a la legislación nacional y a los compromisos internacionales.

El 20 de abril, el teniente general Nguyen Truong Thang mantuvo reuniones bilaterales con jefes de delegación de varios países.

Asimismo, la delegación vietnamita recorrió los pabellones de la exposición con el fin de fortalecer los intercambios y explorar oportunidades de cooperación acordes con las capacidades de cada parte, contribuyendo así al desarrollo de la cooperación en la industria de defensa entre Vietnam y otros países en el futuro./.

VNA
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