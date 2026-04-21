Máximo dirigente vietnamita insta a fortalecer la unidad nacional en homenaje a difunto líder del PCV

Ha Tinh, Vietnam, 21 abr (VNA) – En la provincia central de Ha Tinh se celebró hoy una ceremonia para conmemorar el 120.º aniversario del nacimiento del difunto secretario general del Partido Comunista de Vietnam (PCV), Ha Huy Tap (24 de abril), destacado dirigente y teórico del Partido y de la revolución vietnamita.

Al intervenir en el acto, el secretario general del PCV y presidente del país, To Lam, subrayó que la vida revolucionaria de Ha Huy Tap constituye un símbolo ejemplar de un intelectual patriota, tempranamente comprometido con el ideal proletario, dotado de aguda visión teórica y firmeza política, que consagró toda su vida a la causa del Partido y de la nación.

El dirigente destacó que los cuadros y militantes deben continuar estudiando y siguiendo el ejemplo de los predecesores, fortaleciendo el patriotismo vinculado al ideal comunista, manteniendo la fidelidad al camino trazado por el Partido y el Presidente Ho Chi Minh, y promoviendo el espíritu de iniciativa, responsabilidad y entrega al interés supremo de la nación.

Ante las oportunidades y desafíos de la nueva etapa de desarrollo, instó a reconocer con objetividad la realidad, eliminar los cuellos de botella institucionales y de gestión, impulsar la reforma administrativa, construir un aparato estatal eficiente y crear un entorno empresarial transparente, a fin de movilizar eficazmente los recursos para un desarrollo rápido y sostenible.

El secretario general del PCV y presidente de Vietnam, To Lam participa en el evento (Fuente: VNA)

Asimismo, subrayó la necesidad de fomentar la aspiración de desarrollo, la autosuficiencia y la creatividad; promover avances en ciencia, tecnología, innovación, transformación digital y verde; desarrollar recursos humanos de alta calidad e infraestructuras modernas, garantizando al mismo tiempo el progreso social, la protección ambiental, la defensa y la seguridad, así como la mejora del nivel de vida de la población.

El dirigente también hizo hincapié en la importancia de fortalecer la gran unidad nacional y despertar el patriotismo, la voluntad de superación y el espíritu de contribución, especialmente entre los jóvenes.

A la provincia de Ha Tinh le orientó continuar fortaleciendo la construcción del Partido, aprovechar sus potencialidades, impulsar la innovación, la transformación digital y garantizar el bienestar social, con vistas a un desarrollo rápido y sostenible.

En la ocasión, el Ministerio de Cultura, Deportes y Turismo otorgó el reconocimiento al complejo funerario de Ha Huy Tap como reliquia histórica nacional.

En la ceremonia (Fuente: VNA)

Ha Huy Tap nació en la comuna de Cam Hung, provincia de Ha Tinh, en una familia de letrados pobres. Fue secretario general del PCV entre 1936 y 1938. Con 35 años de vida, 16 años de actividad revolucionaria y cerca de dos años al frente del Partido, realizó importantes aportes a la revolución vietnamita.

Su vida y obra constituyen un ejemplo brillante de dirigente destacado y comunista leal, que dedicó toda su vida a la lucha y al sacrificio por la independencia nacional, la libertad de la Patria y el bienestar del pueblo./.