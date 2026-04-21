Líder partidista de Vietnam exhorta a Ha Tinh a impulsar un crecimiento rápido y sostenible

Ha Tinh, Vietnam (VNA)- El secretario general del Partido Comunista de Vietnam y presidente del país, To Lam, pidió hoy a la provincia de Ha Tinh maximizar su potencial, aprovechar las oportunidades, superar los desafíos y esforzarse para lograr un crecimiento rápido y sostenible en el próximo período.



El máximo dirigente dio tal instrucción durante una reunión de trabajo con el Buró Ejecutivo del Comité del Partido provincial para revisar los resultados de la implementación de la Resolución del XIV Congreso del Partido, de la XX Asamblea del Partido provincial, así como las directrices y resoluciones estratégicas del Gobierno central y las orientaciones de desarrollo de la provincia para el futuro.



Tras escuchar el informe presentado por dirigentes locales, To Lam elogió los logros integrales alcanzados por el Partido, el Gobierno y la población de Ha Tinh. Al mismo tiempo, señaló algunas limitaciones, como las deficiencias en la gestión estatal; un desarrollo económico aún no sostenible; infraestructura insuficientemente integrada; calidad de servicios y turismo por debajo del potencial; y limitaciones en recursos humanos de alta calidad.



Asimismo, subrayó que el entorno de inversión y negocios aún no es lo suficientemente atractivo; la reforma administrativa en algunos sectores es lenta; la cooperación regional es insuficiente; las empresas privadas son pequeñas; la transformación digital y la innovación aún no se han convertido en motores claros de desarrollo; y la gestión de recursos y medio ambiente requiere mayor rigor.





El secretario general del Partido Comunista de Vietnam y presidente del país, To Lam. (Foto: VNA)

To Lam enfatizó que Ha Tinh cuenta con numerosas ventajas para un gran impulso y solicitó a la provincia adoptar un pensamiento innovador, actuar con decisión, y despertar la ambición de progreso para lograr un crecimiento sostenible.



Instó a la provincia a continuar atrayendo inversión selectiva, priorizando la industria base, la alta tecnología y la energía limpia; desarrollar nuevas dinámicas como economía verde, economía digital y economía marítima; fortalecer los servicios de alta calidad, especialmente la logística, para convertirse en un centro comercial regional; y enfocar recursos en infraestructura estratégica y eficiencia de inversión pública.



La provincia también debe perfeccionar el modelo de gobierno de dos niveles, promoviendo la integridad y la innovación; formar funcionarios audaces y capaces; mejorar significativamente el entorno de inversión; acelerar la reforma administrativa y la transformación digital; y elevar la calidad de la gestión.



Al mismo tiempo, enfatizó el desarrollo de la agricultura ecológica y moderna, vinculada a la construcción de zonas rurales nuevas, la economía rural y el turismo comunitario, prestando especial atención a la región montañosa occidental para garantizar medios de vida sostenibles.



El líder destacó la importancia de situar la cultura, el desarrollo social y la formación de la persona como base y motor del crecimiento. Ha Tinh debe promover la tradición de educación y solidaridad, transformar la cultura en un recurso para el desarrollo mediante la industria cultural, el turismo inteligente y la educación experiencial, mejorar la calidad educativa y formar recursos humanos de alto nivel, al tiempo que se asegura el bienestar social, la salud pública y el apoyo a los pobres y vulnerables.



En materia de defensa y seguridad, enfatizó la necesidad de mantener un entorno estable para el desarrollo; gestionar y proteger sólidamente las fronteras vinculadas al progreso económico y social; construir un sistema de defensa nacional y seguridad ciudadana fuerte; y ampliar la cooperación con provincias de Laos.



Exhortó a continuar fortaleciendo al Partido y al sistema político, renovando los métodos de liderazgo, optimizando la estructura administrativa, elevando la calidad del personal asignando a la persona adecuada al cargo adecuado, aumentando la supervisión y combatiendo firmemente la corrupción, la burocracia y el despilfarro.



Expresó su confianza en que el Partido, el gobierno y la población provincial continuarán unidos, innovando y desarrollándose de manera rápida, integral y sostenible, contribuyendo significativamente al progreso general del país./.