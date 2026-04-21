Vietnam destaca su visión de desarrollo y política exterior en Praga

Praga (VNA)- El embajador de Vietnam en la República Checa, Duong Hoai Nam, presentó de manera profunda e integral los resultados del XIV Congreso Nacional del Partido Comunista de Vietnam (PCV) ante la dirección y los miembros del Partido Comunista de Bohemia y Moravia (KSCM) en Praga.



Durante una sesión de trabajo, efectuado el 20 de abril (hora local), el diplomático repasó los hitos más destacados del XIV Congreso Nacional del PCV, los grandes logros históricos de Vietnam, así como las directrices estratégicas del país indochino para promover el desarrollo socioeconómico, mejorar su posición internacional y ampliar las relaciones exteriores en el próximo período.



Enfatizó que el XIV Congreso Nacional del PCV resumió los 40 años del proceso de Doi Moi (Renovación) y adoptó importantes decisiones bajo el lema "unidad - democracia - disciplina - avance - desarrollo", sentando las bases para una nueva etapa de desarrollo de la nación.



Según Hoai Nam, el próximo periodo será una etapa de "despegue", centrada en renovar el modelo de crecimiento, mejorar la capacidad de gobernanza nacional y despertar nuevos motores de desarrollo. Vietnam se fija como objetivo para 2030 convertirse en un país en desarrollo con una industria moderna e ingresos medios-altos, y para 2045, una nación desarrollada con ingresos altos.



Tras 40 años de Renovación, Vietnam se encuentra actualmente en el grupo de las 35 economías con mayor ritmo de crecimiento del mundo. El país ha firmado y ejecutado 17 Tratados de Libre Comercio, convirtiéndose en un centro de conexión económica en Asia y el Pacífico, y ha atraído una inversión extranjera directa registrada que asciende a los 38,42 mil millones de dólares.



En el ámbito de los asuntos exteriores, Vietnam ha establecido relaciones diplomáticas con 195 países, construido una red de casi 40 socios estratégicos e integrales, y es miembro activo de más de 70 organizaciones internacionales.



El embajador afirmó que la política exterior coherente de Vietnam es priorizar el desarrollo de relaciones con países vecinos y en la región, socios importantes y amigos tradicionales, con el fin de crear un entorno de paz y estabilidad y movilizar todos los recursos para el desarrollo sostenible.



En cuanto a las relaciones bilaterales, Vietnam valora sus nexos con la República Checa, un amigo tradicional y un puente importante de conexión con la región de Europa Central y Oriental, así como con la Unión Europea, remarcó.



Subrayó que la elevación de los vínculos entre ambos países al nivel de Asociación Estratégica en enero de 2025 contribuye a consolidar la confianza política y ampliar oportunidades de cooperación en los sectores de economía-comercio, defensa-seguridad, ciencia-tecnología, educación-formación, turismo, asuntos laborales, transformación digital, inteligencia artificial, automatización, energías renovables, minería, farmacia y agricultura inteligente.



Añadió que los vietnamitas residentes en la República Checa se han integrado profundamente en la sociedad local, convirtiéndose en un puente vital entre ambas naciones. Con más de 200.000 personas, la comunidad de coterráneos representa también un recurso valioso para impulsar los lazos bilaterales.



Por su parte, Milan Krajča, vicepresidente del KSCM, dijo que su Partido sigue de cerca la situación de Vietnam y está impresionado por sus logros sobresalientes tras 40 años de Renovación bajo el liderazgo del PCV. Asimismo, reafirmó el deseo de seguir fortaleciendo la amistad tradicional entre ambos Partidos y reiteró su apoyo a los esfuerzos para profundizar los lazos entre los dos países./.

VNA