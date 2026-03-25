Premier destaca la cooperación energética como pilar estratégico entre Vietnam y Rusia

Moscú (VNA) –El primer ministro vietnamita, Pham Minh Chinh, subrayó que la cooperación energética sigue siendo un pilar estratégico de las relaciones entre Vietnam y Rusia, calificándola como una asociación con una “visión centenaria” y de importancia estratégica duradera para ambos países, durante una sesión de trabajo el 24 de marzo (hora local) con altos dirigentes de Zarubezhneft, socio tradicional y líder de Vietnam en el sector de petróleo y gas en este país.



Zarubezhneft ha mantenido durante más de cuatro décadas una estrecha cooperación con el Grupo Nacional de Industria y Energía de Vietnam (Petrovietnam), a través de sus empresas conjuntas Vietsovpetro en Vietnam y Rusvietpetro en Rusia, centradas en la exploración geológica y la explotación de petróleo y gas.



En la reunión, los dirigentes de Zarubezhneft informaron sobre los proyectos de cooperación en curso en ambos países, así como sobre las orientaciones futuras. Destacaron que ambas partes han realizado grandes esfuerzos para implementar los documentos firmados durante la visita del secretario general del Partido Comunista de Vietnam, To Lam, a Rusia en mayo de 2025, relativos a la extensión y ampliación de las áreas de exploración y explotación de petróleo y gas en Rusia y Vietnam.



Ante el gran potencial de cooperación energética bilateral, propusieron ampliar la colaboración con socios vietnamitas en nuevos ámbitos, como el desarrollo de un programa de energía eólica marina - incluido un proyecto de parque eólico marino de 1 GW-, así como impulsar inversiones conjuntas en terceros países.



Por su parte, Asimismo, elogió las contribuciones sostenidas de Zarubezhneft a las actividades conjuntas de exploración y producción en Vietnam y Rusia, especialmente en cooperación con Petrovietnam.



También valoró los esfuerzos de las partes para concluir las negociaciones y firmar protocolos modificados del acuerdo intergubernamental relativo a Vietsovpetro y Rusvietpetro, así como un acuerdo intergubernamental sobre la ampliación de las áreas de exploración geológica y explotación de petróleo y gas en la plataforma continental de Vietnam y en el territorio ruso.



Al presenciar la firma de contratos específicos entre empresas, el jefe de Gobierno destacó y valoró altamente estos resultados, considerándolos pruebas concretas de la eficaz implementación de los protocolos modificados y de los acuerdos intergubernamentales para ampliar las áreas de operación en exploración y producción de petróleo y gas.



Al enfatizar la necesidad de obtener resultados concretos y productos tangibles, el premier instó a ambas partes a seguir buscando soluciones para fortalecer la cooperación, acelerar la implementación, mejorar la eficiencia y participar activamente en la reestructuración de la industria mundial del petróleo y gas.

En la reunión. (Fuente: VNA)

En cuanto a las propuestas de suministro estable y a largo plazo de petróleo, gas y productos relacionados a Vietnam, así como el desarrollo de infraestructuras de almacenamiento en el país, solicitó a Zarubezhneft colaborar estrechamente con Petrovietnam y otras empresas vietnamitas para elaborar proyectos acordes con el marco legal y la estrategia energética de Vietnam, y presentarlos a las autoridades competentes conforme a la normativa vigente.



Asimismo, acogió favorablemente la propuesta de Zarubezhneft de desarrollar un programa de energía eólica marina en Vietnam, instando a la empresa y a sus socios rusos a coordinarse estrechamente con Petrovietnam y Vietsovpetro para perfeccionar la propuesta y someterla a consideración de las autoridades de ambos países.



Al expresar su apoyo a la cooperación petrolera y gasística entre Vietnam y Rusia en terceros países, el primer ministro sugirió varios mercados potenciales y llamó a las partes a iniciar prontamente las discusiones y acelerar la implementación de estas iniciativas.



Durante la reunión, ambas partes también intercambiaron opiniones sobre diversas medidas específicas para promover la ejecución de los proyectos de cooperación.



El viceprimer ministro ruso Alexander Novak evaluó la cooperación energética como un pilar clave de las relaciones bilaterales, en el que las empresas desempeñan un papel fundamental.



Valoró altamente los documentos firmados en esta ocasión, así como el desarrollo y la expansión de las empresas conjuntas de petróleo y gas entre ambos países, en particular la firma de un acuerdo intergubernamental para la construcción de una central nuclear en Vietnam.



El viceprimer ministro coincidió con las opiniones de Pham Minh Chinh y afirmó que trabajará junto con las agencias pertinentes para seguir impulsando la cooperación en petróleo, gas y energía, contribuyendo a la implementación de los acuerdos alcanzados por los líderes de alto nivel de ambos países./.