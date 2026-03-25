Primer ministro de Vietnam visita la Universidad MISIS

Moscú (VNA)- El primer ministro de Vietnam, Pham Minh Chinh, visitó hoy en Moscú la Universidad Nacional de Ciencia y Tecnología MISIS (NUST MISIS), en el marco de su visita oficial a Rusia.



Tras recorrer el laboratorio de tecnología cuántica superconductora, el jefe de Gobierno mantuvo un encuentro con la dirección, el personal docente y los estudiantes de la universidad.



La rectora Chernikova Alevtina Anatolievna presentó la trayectoria, los logros y las orientaciones de desarrollo del centro, así como los resultados de cooperación con Vietnam y las perspectivas futuras.



La institución es un símbolo de la sólida cooperación educativa entre Vietnam y Rusia. Miles de estudiantes y profesionales vietnamitas han estudiado allí, y más de 1.000 ingenieros y especialistas en minería, materiales y metalurgia han sido formados en MISIS, muchos de los cuales hoy son destacados científicos y expertos en Vietnam.



En esta visita, la Universidad Nacional de Hanoi y NUST MISIS firmaron un acuerdo de cooperación para la formación de recursos humanos de alta calidad, el intercambio de expertos y la investigación conjunta en tecnología cuántica.

El primer ministro de Vietnam, Pham Minh Chinh, y estudiantes de la Universidad Nacional de Ciencia y Tecnología MISIS. (Fuente: VNA)





En su intervención, el primer ministro Pham Minh Chinh subrayó que las relaciones de amistad entre Vietnam y Rusia tienen una base histórica sólida, destacando que 2025 marcó el 75.º aniversario del establecimiento de relaciones diplomáticas entre ambos países.



El jefe de Gobierno recordó que, desde los años más difíciles hasta la actual etapa de integración y desarrollo, numerosas generaciones de estudiantes vietnamitas formados en Rusia han contribuido significativamente al desarrollo del país, muchos de ellos convertidos en líderes, científicos y expertos de alto nivel.



Valoró altamente la cooperación efectiva de MISIS con Vietnam, especialmente en la formación de recursos humanos, el impulso a la investigación y la transferencia de conocimientos, así como en el fortalecimiento de los lazos de amistad entre ambos pueblos.



El primer ministro señaló que Vietnam aspira a convertirse en un país en desarrollo con industria moderna y renta media alta para 2030, y en una nación desarrollada con altos ingresos para 2045. Para ello, dijo, el país prioriza el desarrollo del capital humano, la educación, la ciencia, la tecnología, la innovación y la transformación digital como pilares fundamentales.



Durante su visita, informó, ambas partes acordaron elevar la cooperación bilateral, situando la ciencia y la tecnología como un nuevo pilar clave, junto con el fortalecimiento de la colaboración en educación, cultura y otros ámbitos.



El primer ministro expresó su confianza en que NUST MISIS seguirá desempeñando un papel importante en el desarrollo científico y tecnológico de Rusia, al tiempo que se consolida como un socio estratégico de Vietnam en la formación de talento, la innovación y el avance tecnológico.



Asimismo, instó a ampliar la cooperación en la formación de recursos humanos en áreas prioritarias, intensificar la investigación conjunta y la transferencia de tecnología, y prestar mayor atención a los estudiantes vietnamitas en la institución, alentándolos a convertirse en puentes de amistad entre ambos países./.