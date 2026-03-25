Política

Vietnam y Filipinas abordan fortalecimiento de la cooperación bilateral

Los cancilleres de Vietnam y Filipinas reforzaron la cooperación bilateral en una conversación telefónica, con el objetivo de ampliar el comercio y fortalecer la coordinación en la ASEAN.

El canciller de Vietnam, Le Hoai Trung (Fuente: Ministerio de Relaciones Exteriores)
El canciller de Vietnam, Le Hoai Trung (Fuente: Ministerio de Relaciones Exteriores)

Hanoi (VNA) - El canciller de Vietnam, Le Hoai Trung, sostuvo hoy una conversación telefónica con la secretaria de Asuntos Exteriores de Filipinas, Maria Theresa Lazaro, en la que intercambiaron opiniones sobre las relaciones bilaterales y diversas cuestiones regionales de interés común.

Durante el diálogo, tras valorar positivamente la cooperación entre ambos países en los últimos tiempos, los dos ministros acordaron seguir impulsando la colaboración en todos los ámbitos, desde la política, la diplomacia, la defensa y la seguridad hasta la economía y los intercambios entre pueblos. Estas acciones contribuirán de manera sustantiva a la conmemoración del 50.º aniversario del establecimiento de relaciones diplomáticas entre Vietnam y Filipinas (12 de julio).

Ambas partes subrayaron la importancia de promover el intercambio de delegaciones a todos los niveles, así como de aprovechar de manera eficaz los mecanismos de cooperación bilateral, en particular la Comisión Mixta de Cooperación, con el objetivo de alcanzar próximamente un comercio bilateral superior a los 10 mil millones de dólares.

Al abordar asuntos regionales e internacionales de interés común, coincidieron en que, en un contexto marcado por múltiples transformaciones y desafíos, la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN) debe mantener un intercambio constante de información, coordinar respuestas y fortalecer la solidaridad, su papel central, la resiliencia y la capacidad de enfrentar nuevos retos emergentes.

Le Hoai Trung reafirmó el respaldo de Vietnam a Filipinas para desempeñar con éxito su papel como presidente de la ASEAN en 2026, así como para llevar adelante sus prioridades durante este año.

Asimismo, valoró el liderazgo de Filipinas en las reuniones ministeriales clave celebradas desde inicios de 2026 y sus esfuerzos por promover una voz responsable y una respuesta común de la ASEAN ante la escalada de tensiones en Oriente Medio. Entre estas acciones destacó la adopción de una declaración conjunta de los ministros de Relaciones Exteriores del bloque y la reciente celebración de una reunión extraordinaria de cancilleres en formato virtual./.

VNA
#Filipinas #Le Hoai Trung #ASEAN
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