Política

Vietnam y Camboya fomentan cooperación en gestión de asuntos religiosos

Vietnam expresó su disposición a fortalecer la cooperación con Camboya en la gestión de asuntos religiosos y étnicos, en el marco de un nuevo acuerdo bilateral 2026-2030.

El viceprimer ministro vietnamita Mai Van Chinh (derecha) y el ministro camboyano de Cultos y Religiones, Chay Borin (Fuente: baochinhphu.vn)
El viceprimer ministro vietnamita Mai Van Chinh (derecha) y el ministro camboyano de Cultos y Religiones, Chay Borin (Fuente: baochinhphu.vn)

Hanoi (VNA) - Vietnam está dispuesto a fortalecer el intercambio y compartir experiencias con Camboya en la gestión estatal de los asuntos religiosos, afirmó hoy el viceprimer ministro Mai Van Chinh durante una recepción al ministro camboyano de Cultos y Religiones, Chay Borin, quien realiza una visita de trabajo al país.

Durante el encuentro, Van Chinh destacó la importancia de la visita del ministro camboyano y su delegación, orientada a implementar el Acuerdo de Cooperación entre el Ministerio de Asuntos Étnicos y Religiosos de Vietnam y el Ministerio de Cultos y Religiones de Camboya para el período 2026-2030. Este documento contribuye a impulsar la cooperación en materia de religión y etnicidad y fortalece las relaciones de amistad entre ambas naciones.

El subjefe de Gobierno expresó su satisfacción por la coordinación activa entre ambos ministerios, que ha permitido obtener resultados concretos, y señaló que la firma del acuerdo constituye una base sólida para intensificar la cooperación en el futuro.

Resaltó que las relaciones binacionales continúan desarrollándose de manera estable e integral a través de todos los canales, y se mostró complacido por los resultados de la reciente visita de Estado a Camboya del secretario general del Partido Comunista de Vietnam, To Lam.

En el ámbito religioso, el vicepremier valoró las contribuciones positivas del budismo camboyano al desarrollo social y regional. Asimismo, propuso que ambas partes continúen concretando los acuerdos de alto nivel, reforzando la coordinación para revisar e implementar eficazmente los compromisos, intensificando el intercambio de delegaciones a todos los niveles y compartiendo experiencias en la gestión estatal de la religión. Todo esto, dijo, debe garantizar la libertad de creencias y contribuir a la estabilidad y el desarrollo.

Con motivo del Año Nuevo tradicional Chol Chhnam Thmey 2026 de Camboya, Van Chinh deseó al ministro y a la delegación buena salud, felicidad y una visita productiva.

Por su parte, Chay Borin aseguró que trabajará estrechamente con Vietnam para implementar eficazmente el acuerdo firmado, contribuyendo a promover las buenas relaciones bilaterales, especialmente en los ámbitos étnico y religioso./.

VNA
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