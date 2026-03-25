Premier vietnamita se reúne con presidente de Duma Estatal de Rusia

Moscú (VNA) – El primer ministro de Vietnam, Pham Minh Chinh, sostuvo en Moscú el 24 de marzo (hora local) un encuentro con el presidente de la Duma Estatal de Rusia, Vyacheslav Volodin, y con representantes de diversos partidos políticos de la Cámara Baja rusa, en el marco de su visita oficial al país europeo.



Al dar una cálida bienvenida al jefe de Gobierno vietnamita y a la delegación de alto nivel, Volodin expresó su satisfacción por volver a reunirse con él en Moscú y agradeció al primer ministro y a los líderes vietnamitas por la acogida cordial brindada durante la visita de la delegación de alto nivel de la Duma Estatal rusa a Vietnam en septiembre de 2025.



En la ocasión, Volodin felicitó al Partido, al Estado y al pueblo de Vietnam por la exitosa organización del XIV Congreso Nacional del Partido Comunista de Vietnam (PCV) y por la elección de los diputados de la XVI Legislatura de la Asamblea Nacional, al tiempo que transmitió sus mejores deseos al secretario general del PCV, To Lam, al presidente de la Asamblea Nacional Tran Thanh Man y a otros altos dirigentes vietnamitas.



Asimismo, afirmó que Rusia considera a Vietnam un amigo tradicional y uno de sus socios más importantes en la región Asia-Pacífico. Los miembros de la Duma Estatal rusa, pese a pertenecer a distintos partidos, mantienen una impresión positiva y respaldan el fortalecimiento de la Asociación Estratégica Integral con Vietnam, subrayó.



Volodin reiteró que la Duma Estatal rusa está dispuesta a cooperar con la parte vietnamita para implementar los acuerdos de alto nivel, profundizar y elevar la eficacia de la Asociación Estratégica Integral entre ambos países.



Añadió que la Asamblea Federal de Rusia continuará colaborando estrechamente con la Asamblea Nacional de Vietnam en la elaboración y perfeccionamiento del marco jurídico para la cooperación bilateral, especialmente en los ámbitos de economía y comercio, energía, y educación y formación.



En la reunión. (Fuente: VNA)

Por su parte, el primer ministro Pham Minh Chinh agradeció al presidente Volodin por sus felicitaciones por el éxito del XIV Congreso del Partido y por su apoyo al desarrollo de las relaciones entre Vietnam y Rusia en general, y entre sus parlamentos en particular.



El jefe de Gobierno transmitió también los mejores deseos del secretario general To Lam y de otros dirigentes vietnamitas a Volodin, a quien calificó como un amigo cercano del Partido, el Estado, la Asamblea Nacional y el pueblo de Vietnam.



También expresó su satisfacción por los resultados de sus conversaciones con su homólogo ruso Mikhail Mishustin y de su encuentro con la presidenta del Consejo de la Federación, Valentina Matviyenko.



Subrayó que esta visita reviste gran importancia para impulsar la implementación de los acuerdos de alto nivel entre ambos países, especialmente los alcanzados entre el secretario general To Lam y el presidente Vladimir Putin; acordar orientaciones clave para reposicionar y elevar de manera integral la cooperación bilateral en consonancia con las exigencias de desarrollo en la nueva etapa; así como intercambiar medidas concretas para profundizar la cooperación en todos los ámbitos.



El premier valoró altamente el papel de la Duma Estatal y de su presidente en el perfeccionamiento del marco jurídico, la facilitación de la implementación de acuerdos y el impulso de programas, planes y proyectos concretos de cooperación bilateral.



Asimismo, agradeció a la Asamblea Federal de Rusia por su atención, apoyo y garantías de seguridad para la comunidad vietnamita residente, trabajadora y estudiantil en ese país, contribuyendo a su estabilidad e integración y al fortalecimiento de los lazos de amistad entre ambos pueblos. También expresó su deseo de éxito para la organización de las elecciones a la Duma Estatal en septiembre de 2026.



En la reunión, ambas partes coincidieron en que las relaciones entre los dos parlamentos han evolucionado de manera muy positiva en los últimos años, con una estrecha coordinación tanto a nivel bilateral como multilateral, especialmente a través de mecanismos como las sesiones alternas del Comité de Cooperación Interparlamentaria.



Ambas partes manifestaron su confianza en que los órganos legislativos continuarán facilitando la implementación de los acuerdos de alto nivel y contribuirán activamente a elevar las relaciones bilaterales en la nueva etapa.



Volodin destacó que, pese al desarrollo continuo de las relaciones, la Asociación Estratégica Integral entre Rusia y Vietnam aún cuenta con amplio potencial de crecimiento.



En ese espíritu, ambas partes debatieron medidas para impulsar las visitas de alto nivel, reforzar la cooperación en foros regionales e internacionales, intercambiar experiencias legislativas, facilitar la implementación de acuerdos existentes y firmar nuevos acuerdos en beneficio mutuo.



También coincidieron en acelerar la eliminación de obstáculos en la cooperación económica y comercial, promover los intercambios entre pueblos, fortalecer la conexión entre localidades y fomentar la cooperación en turismo, educación, formación, ciencia y tecnología.



Asimismo, Volodin expresó su deseo de ver un Vietnam próspero y manifestó su firme apoyo a la firma del acuerdo para la construcción de la central nuclear Ninh Thuan 1, considerándola un proyecto clave para el desarrollo energético del país y un pilar para el crecimiento económico en los próximos años.



En un ambiente cálido y amistoso, ambos líderes manifestaron su confianza en que la tradicional amistad entre Vietnam y Rusia seguirá fortaleciéndose en beneficio de ambos pueblos, así como de la paz, la estabilidad y la cooperación en la región y el mundo./.

