Primer ministro de Vietnam se reúne con Vladimir Putin en Moscú

Moscú (VNA) - El primer ministro de Vietnam, Pham Minh Chinh, sostuvo el 25 de marzo (hora local) un encuentro con el presidente ruso, Vladimir Putin, en el Kremlin, en el marco de su visita oficial a la Federación Rusa.

Durante la reunión, Putin dio la bienvenida a la delegación vietnamita, subrayando que Vietnam es un amigo sincero y un socio clave de Rusia en la región de Asia-Pacífico. Subrayó la importancia de profundizar la asociación estratégica integral entre ambos países y transmitió saludos a los máximos líderes vietnamitas, incluyendo al secretario general del Partido, To Lam, y al presidente de la República, Luong Cuong.

Asimismo, felicitó a Vietnam por los éxitos del XIV Congreso Nacional del Partido Comunista y las recientes elecciones de la Asamblea Nacional de la XVI Legislatura y de los Consejos Populares de todos los niveles para el período 2026-2031.

Putin expresó su confianza en que, con las directrices estratégicas del XIV Congreso, Vietnam continuará desarrollándose de manera sólida, alcanzando sus objetivos para 2030 y 2045 y fortaleciendo su posición internacional.

Valoró especialmente la visita del primer ministro Pham Minh Chinh, el primer líder vietnamita en viajar a Rusia tras el XIV Congreso, y la consideró una oportunidad clave para impulsar la cooperación bilateral. Resaltó la disposición de Moscú a ampliar la cooperación en energía renovable, transición ecológica, transformación digital, salud y formación de recursos humanos.

Por su parte, el jefe de Gobierno agradeció la cálida acogida y transmitió los saludos de los líderes vietnamitas. Subrayó la gratitud de Vietnam por la ayuda de la antigua Unión Soviética y de la Federación Rusa en la lucha por la independencia, la unificación y el desarrollo del país.

Reafirmó que Vietnam valora profundamente la amistad tradicional y la asociación estratégica integral con Rusia, y expresó el deseo de fortalecer la relación sobre bases de igualdad y beneficio mutuo, en favor de los pueblos y de la paz regional e internacional.

También elogió la contribución del presidente Putin al fortalecimiento de la amistad bilateral y expresó satisfacción por los avances recientes en la cooperación entre ambos países, en particular tras la visita del secretario general To Lam a Rusia en mayo de 2025 y la conversación telefónica con Putin posterior al XIV Congreso, que sentaron bases estratégicas y renovaron el impulso de colaboración en diversos sectores.

Panorama de la cita (Foto: VNA)

En un ambiente de confianza y amistad, ambos dirigentes intercambiaron información sobre la situación y las estrategias de desarrollo económico y social de cada país. Reconocieron el progreso positivo en la cooperación bilateral en múltiples áreas, con la participación activa de ministerios, agencias y gobiernos locales, así como el constante intercambio de delegaciones de alto nivel. El comercio bilateral ha crecido, y se han intensificado las actividades culturales, educativas y turísticas, con un aumento notable de turistas rusos en Vietnam y estudiantes vietnamitas en Rusia.

En este contexto, los líderes discutieron a fondo las necesidades y potenciales de cooperación, identificando áreas estratégicas para consolidar la asociación integral a largo plazo. Acordaron fortalecer la confianza política mediante el intercambio de delegaciones de alto nivel, mantener la eficacia de los mecanismos de cooperación existentes -como el Comité Intergubernamental de Cooperación Económica, Comercial y Científico-Técnica- y explorar nuevos mecanismos de colaboración.

En materia económica, comercial y de inversión, se comprometieron a facilitar la actividad de las empresas, promover la conectividad, diversificar mercados y cadenas de suministro, y eliminar obstáculos regulatorios, financieros y logísticos, con el objetivo de lograr un comercio bilateral equilibrado y sostenible. Las áreas prioritarias incluyen energía y petróleo, ciencia y tecnología, innovación y desarrollo de infraestructura.

Destacaron además la firma del acuerdo para la construcción de la central nuclear Ninh Thuan 1 en Vietnam, considerando el proyecto un símbolo de la amistad Vietnam-Rusia y un pilar para la seguridad energética y el desarrollo sostenible.

Ambos países también acordaron fortalecer la cooperación en defensa, seguridad, ciencia y tecnología, particularmente en ciencia básica, nuevas tecnologías, biomedicina y aeroespacial. Asimismo, comprometieron esfuerzos para fomentar los intercambios entre personas, facilitar el turismo y la educación; Rusia evaluará la exención de visados para ciudadanos vietnamitas y ampliará las becas para estudiantes de Vietnam.

Finalmente, compartieron perspectivas sobre asuntos regionales e internacionales y coincidieron en la necesidad de coordinarse en foros multilaterales como la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN), contribuyendo activamente a la paz, la cooperación y el desarrollo.

En esta ocasión, el premier Pham Minh Chinh invitó al presidente Putin a visitar Vietnam, invitación que fue aceptada cordialmente./.