Vietnam consolida la cooperación y la amistad con Camboya

Phnom Penh (VNA) - Con motivo del Año Nuevo tradicional de Camboya (Choul Chnam Thmey) 2026, el embajador de Vietnam en Phnom Penh, Nguyen Minh Vu, visitó los días 24 y 25 de marzo a generales de las Fuerzas Armadas Reales de este país (RCAF).

En la sede del Estado Mayor del RCAF, el diplomático transmitió sus mejores deseos de Año Nuevo a los generales, oficiales y soldados. Destacó la importancia de fortalecer la solidaridad y la cooperación entre ambos países, especialmente en un contexto regional e internacional complejo, y subrayó que la cooperación en defensa es un pilar clave de la relación Vietnam-Camboya, contribuyendo a la paz y la estabilidad en la región.

El embajador propuso continuar los intercambios de delegaciones a todos los niveles, impulsar la conectividad económica en las zonas fronterizas y coordinar la búsqueda y repatriación de restos de voluntarios y expertos vietnamitas fallecidos en Camboya. También resaltó la importancia de mantener una frontera pacífica y cooperativa.

Por su parte, el general Vong Pisen, comandante en jefe del RCAF, agradeció los saludos y valoró la cooperación en defensa entre ambos países, que ha abarcado intercambios de delegaciones, formación de personal y coordinación entre fuerzas.

Subrayó el inmenso y sincero apoyo de Vietnam a lo largo de la historia, especialmente durante la superación del régimen genocida de Pol Pot, y reafirmó su compromiso de profundizar la cooperación en defensa para consolidar la paz y la estabilidad regional.

El embajador de Vietnam, Nguyen Minh Vu, felicita al general Mao Sophan, subcomandante de las Fuerzas Armadas Reales de Camboya y comandante del Ejército Real, con motivo del tradicional Año Nuevo Choul Chnam Thmey 2026. (Foto: VNA)

El 24 de marzo, Nguyen Minh Vu visitó también al general Mao Sophan, subcomandante del RCAF y comandante del Ejército Real, en su cuartel general, donde destacó los avances en la cooperación entre los ejércitos de tierra y acordó reforzar la coordinación, la formación y el intercambio de experiencias.

Paralelamente, varias agencias y localidades vietnamitas realizaron visitas de cortesía a instituciones y unidades camboyanas. La delegación del Comando Militar de la Región 7 visitó el Ministerio de Defensa y unidades hermanadas en Phnom Penh, mientras que autoridades de la provincia vietnamita de Dong Thap saludaron a sus pares en la localidad camboyana de Pursat.

En todos los encuentros, ambas partes reafirmaron su relación de amistad y vecindad, destacando que la cooperación en diversos ámbitos contribuye al desarrollo y la prosperidad de ambos pueblos, fortaleciendo la solidaridad y promoviendo una relación integral y duradera entre Vietnam y Camboya./.