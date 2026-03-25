Política

Vietnam consolida la cooperación y la amistad con Camboya

El embajador de Vietnam en Camboya, Nguyen Minh Vu, realizó visitas a las Fuerzas Armadas Reales durante el Año Nuevo 2026, reafirmando la cooperación en defensa y la amistad bilateral.

El embajador Nguyen Minh Vu encabeza una delegación de la Embajada de Vietnam para felicitar al Estado Mayor del Ejército Real Camboyano con motivo del tradicional Año Nuevo Choul Chnam Thmey 2026. (Foto: VNA)
El embajador Nguyen Minh Vu encabeza una delegación de la Embajada de Vietnam para felicitar al Estado Mayor del Ejército Real Camboyano con motivo del tradicional Año Nuevo Choul Chnam Thmey 2026. (Foto: VNA)

Phnom Penh (VNA) - Con motivo del Año Nuevo tradicional de Camboya (Choul Chnam Thmey) 2026, el embajador de Vietnam en Phnom Penh, Nguyen Minh Vu, visitó los días 24 y 25 de marzo a generales de las Fuerzas Armadas Reales de este país (RCAF).

En la sede del Estado Mayor del RCAF, el diplomático transmitió sus mejores deseos de Año Nuevo a los generales, oficiales y soldados. Destacó la importancia de fortalecer la solidaridad y la cooperación entre ambos países, especialmente en un contexto regional e internacional complejo, y subrayó que la cooperación en defensa es un pilar clave de la relación Vietnam-Camboya, contribuyendo a la paz y la estabilidad en la región.

El embajador propuso continuar los intercambios de delegaciones a todos los niveles, impulsar la conectividad económica en las zonas fronterizas y coordinar la búsqueda y repatriación de restos de voluntarios y expertos vietnamitas fallecidos en Camboya. También resaltó la importancia de mantener una frontera pacífica y cooperativa.

Por su parte, el general Vong Pisen, comandante en jefe del RCAF, agradeció los saludos y valoró la cooperación en defensa entre ambos países, que ha abarcado intercambios de delegaciones, formación de personal y coordinación entre fuerzas.

Subrayó el inmenso y sincero apoyo de Vietnam a lo largo de la historia, especialmente durante la superación del régimen genocida de Pol Pot, y reafirmó su compromiso de profundizar la cooperación en defensa para consolidar la paz y la estabilidad regional.

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El embajador de Vietnam, Nguyen Minh Vu, felicita al general Mao Sophan, subcomandante de las Fuerzas Armadas Reales de Camboya y comandante del Ejército Real, con motivo del tradicional Año Nuevo Choul Chnam Thmey 2026. (Foto: VNA)

El 24 de marzo, Nguyen Minh Vu visitó también al general Mao Sophan, subcomandante del RCAF y comandante del Ejército Real, en su cuartel general, donde destacó los avances en la cooperación entre los ejércitos de tierra y acordó reforzar la coordinación, la formación y el intercambio de experiencias.

Paralelamente, varias agencias y localidades vietnamitas realizaron visitas de cortesía a instituciones y unidades camboyanas. La delegación del Comando Militar de la Región 7 visitó el Ministerio de Defensa y unidades hermanadas en Phnom Penh, mientras que autoridades de la provincia vietnamita de Dong Thap saludaron a sus pares en la localidad camboyana de Pursat.

En todos los encuentros, ambas partes reafirmaron su relación de amistad y vecindad, destacando que la cooperación en diversos ámbitos contribuye al desarrollo y la prosperidad de ambos pueblos, fortaleciendo la solidaridad y promoviendo una relación integral y duradera entre Vietnam y Camboya./.

VNA
#Camboya #cooperación en defensa #RCAF
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