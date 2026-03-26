Asamblea Nacional de Vietnam ultima preparación para primer período de sesiones de XVI Legislatura

Hanoi (VNA) – El presidente de la Asamblea Nacional de Vietnam (ANV), Tran Thanh Man, encabezó hoy una reunión clave para coordinar los preparativos del primer período de sesiones de la XVI Legislatura.



Este ciclo parlamentario posee una importancia estratégica excepcional, al ser el primero tras el éxito del XIV Congreso Nacional del Partido Comunista de Vietnam (PCV) y las elecciones de diputados a la ANV y los Consejos Populares de todos los niveles para el mandato 2026-2031. Durante las sesiones, el Parlamento se enfocará en la consolidación del aparato estatal y la ratificación de los cargos de alta dirección del país.



Según el informe presentado por el secretario general y jefe de la Oficina de la ANV, Le Quang Manh, se prevé que el período de sesiones se inaugure el 6 de abril de 2026 y concluya el 24 de abril, con un total de 11 días de trabajo. La agenda principal incluye la consideración y decisión sobre la organización del aparato y el personal; la evaluación de 9 proyectos de leyes y resoluciones normativas; y el análisis de cinco grupos de contenidos socioeconómicos, financieros, presupuestarios y de supervisión, entre otros asuntos de relevancia nacional.



El presidente de la Asamblea Nacional de Vietnam, Tran Thanh Man, preside la reunión clave para coordinar los preparativos del primer período de sesiones de la XVI Legislatura (Foto: VNA)



El presidente del Parlamento detalló que la ANV elegirá los principales cargos de liderazgo del país, que incluyen: presidente de la República, primer ministro, presidente de la Asamblea Nacional, vicepresidentes de la Asamblea Nacional, viceprimeros ministros, miembros del Gobierno, miembros del Comité Permanente de la ANV, presidente del Consejo de Asuntos Étnicos y jefes de las Comisiones parlamentarias.



Hasta la fecha, las autoridades centrales y locales han completado la revisión de credenciales, y se espera que el 27 de marzo el Consejo Electoral Nacional apruebe formalmente la resolución que confirma la condición de diputados de las 500 personas electas para la XVI Legislatura.



En cuanto a la agenda legislativa, Thanh Man solicitó a la Comisión de Asuntos Culturales y Sociales acelerar la revisión del proyecto de enmiendas a la Ley del Seguro Social para su presentación en abril. Asimismo, instruyó a las agencias pertinentes a preparar la documentación necesaria antes del 11 de abril para los contenidos urgentes derivados de la XIV Resolución del PCV, asegurando que sean sometidos a debate durante la segunda etapa del período de sesiones.



Tran Thanh Man hizo hincapié en la implementación del Proyecto de Transformación Digital de la Asamblea Nacional y el programa de “Alfabetización Digital para todos”. Se asignó a la Comisión de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente la tarea de coordinar con la Oficina de la Asamblea Nacional para completar los informes de progreso y proponer soluciones a posibles obstáculos antes del 20 de abril.



El presidente de la ANV instó a los jefes de todas las unidades a actuar con la máxima responsabilidad para garantizar que este primer período de sesiones de la XVI Legislatura se desarrolle de manera exitosa y eficiente./.