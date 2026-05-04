Vietnam e India buscan impulsar su asociación estratégica con la visita del máximo dirigente vietnamita

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Hanoi (VNA) - La visita de Estado a la India del 5 al 7 de mayo del secretario general del Partido Comunista de Vietnam y presidente del país, To Lam, se realiza en el contexto del 54.º aniversario del establecimiento de relaciones diplomáticas (1972-2026) y el décimo aniversario de la Asociación Estratégica Integral (2016-2026).

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Se espera que la visita, la primera de To Lam a la India en su nueva posición de máximo dirigente del país, genere avances significativos y siente nuevas bases para la cooperación bilateral en la próxima etapa de desarrollo.

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Vietnam e India mantienen una relación tradicional de amistad y confianza política, forjada a lo largo del tiempo y consolidada mediante el apoyo mutuo en la lucha por la independencia nacional y en el proceso de desarrollo actual.

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Ambas partes establecieron un marco de cooperación integral en 2003, elevaron sus vínculos a Asociación Estratégica en 2007 y a Asociación Estratégica Integral en 2016. Las relaciones bilaterales se han fortalecido mediante intercambios de alto nivel y la estrecha coordinación en foros multilaterales como la Organización de las Naciones Unidas y los mecanismos liderados por la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático.

La cooperación económica, comercial y de inversión registra resultados positivos. India es actualmente el octavo socio comercial de Vietnam, mientras que el país indochino ocupa el cuarto lugar entre los socios de India en la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN). El comercio bilateral alcanzó los 16,46 mil millones de USD en 2025; en el primer trimestre de 2026 llegó a 4,8 mil millones de USD, un aumento interanual del 28 %.

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En materia de inversión, hasta marzo de 2026 India contaba con 503 proyectos vigentes en Vietnam, con un capital registrado total de 1,117 mil millones de USD, concentrados principalmente en la industria manufacturera, energía y minería. En sentido inverso, Vietnam dispone de 30 proyectos en la India, con un capital cercano a 150,5 millones de USD, destacando el proyecto del grupo Vingroup para construir una planta de vehículos eléctricos en Tamil Nadu.

La cooperación en otros ámbitos también se impulsa activamente. India apoya a Vietnam en la formación de recursos humanos mediante programas de becas y proyectos en tecnología de la información.

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Por otro lado, la cooperación en defensa y seguridad sigue siendo un pilar estratégico. Los intercambios entre pueblos y el turismo crecen de manera notable, con cerca de 800 mil visitantes indios a Vietnam en 2025, mientras se amplían las conexiones aéreas con unos 80 vuelos directos semanales.

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Ambas partes fortalecen además la cooperación en ciencia y tecnología, innovación, energía y sectores emergentes como inteligencia artificial, semiconductores y tierras raras.

El año 2026 marca una década de la Asociación Estratégica Integral, reflejando avances sustanciales y profundos en las relaciones bilaterales. India es uno de los socios más importantes de Vietnam en la región, mientras que Vietnam ocupa una posición clave en la política “Act East” (Actuar hacia el Este) de Nueva Delhi y en la región del Indo-Pacífico, creando bases favorables para ampliar la cooperación.

Según el viceministro de Relaciones Exteriores de Vietnam, Nguyen Manh Cuong, la visita de To Lam a la India constituye un hito político de gran relevancia, al perfilarse como una oportunidad para definir un marco de cooperación de nivel superior que genere beneficios tangibles para los ciudadanos y empresas de ambos países, además de contribuir a los objetivos de desarrollo sostenible de cada nación y a la paz, estabilidad, cooperación y desarrollo de la región.

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Este viaje representa una valiosa oportunidad para que ambas naciones consoliden y profundicen su cooperación en todos los ámbitos, evalúen la implementación del marco de colaboración desarrollado durante la última década y, sobre esa base, impulsen un nuevo dinamismo que permita elevar las relaciones bilaterales a una nueva etapa de desarrollo, comentó.

Asimismo, añadió que la visita contribuirá a reafirmar la convergencia de visiones e intereses estratégicos entre Vietnam y la India, al tiempo que fortalecerá el apoyo mutuo y la coordinación entre ambos países en foros regionales e internacionales.

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Por su parte, la exembajadora de India en Vietnam Preeti Saran y la profesora Reena Marwah, docente en la Universidad de Delhi, y secretaria general de la Asociación de Académicos Asiáticos coincidieron en que la visita creará un nuevo impulso para profundizar las relaciones bilaterales de manera más sustancial, eficaz y sostenible en el futuro./.

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