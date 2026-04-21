Vietnam refuerza industria verde con apoyo de ONUDI

Hanoi (VNA) El Gobierno de Vietnam y la Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial (ONUDI) firmaron recientemente un nuevo Programa Nacional de Cooperación para la Promoción de Industrias Verdes, Circulares e Integrales.



La ceremonia de rúbrica, realizada la víspera en Hanoi, marcó un paso importe para fortalecer una cooperación sólida y a largo plazo entre las partes, con vistas a impulsar el desarrollo industrial integral y sostenible en el país indochino.



Al intervenir en el evento, Gerd Müller, director general de la ONUDI, reiteró que, en los últimos tiempos, las relaciones de cooperación entre ambas partes se han desarrollado desde proyectos individuales hasta una cartera de soluciones integradas y escalables que combinan asesoramiento político, apoyo técnico y movilización de inversiones.



En el próximo período, continuarán fortaleciendo la cooperación para desarrollar un sector industrial moderno, competitivo y sostenible en Vietnam, afirmó.



A través de ese nuevo programa, la organización apoyará a Vietnam en la promoción de la transformación industrial hacia prácticas ecológicas, circulares e integrales, aumentando así el valor nacional y mejorando la competitividad, apuntó.



A su vez, el viceministro de Finanzas de Vietnam Tran Quoc Phuong enfatizó que el programa constituye un marco de cooperación claro y adecuado con la estrategia y el plan de desarrollo socioeconómico de la nación sudesteasiática.



De igual manera, apoya a Vietnam en su objetivo de convertirse en un país de ingresos medios-altos para 2030 y en un Estado de ingresos altos en 2045, así como a promover la hoja de ruta para lograr cero emisiones netas en 2050, remarcó.



El Programa Nacional de Cooperación Vietnam-ONUDI para el período 2025-2028, con un presupuesto estimado de 72 millones de dólares, se centra en tres áreas prioritarias, sobre todo la transición a la industria verde y la economía circular; el perfeccionamiento de la competitividad industrial y el desarrollo de cadenas de valor sostenibles; y el fortalecimiento de la política industrial, la capacidad institucional y las asociaciones.



Desde 1978, la ONUDI ha colaborado con Vietnam en más de 170 proyectos en áreas como desarrollo de pequeñas y medianas empresas, infraestructura de calidad, eficiencia energética, producción limpia y cadenas de suministro sostenibles.



Sobre esa base, en el marco del nuevo programa, la cooperación entre ambas partes seguirá ampliándose mediante planes y actividades de intervención integrales, que combinen asesoramiento político, apoyo técnico y movilización de inversiones.



El programa también abre nuevas oportunidades de cooperación en la industria de procesamiento agrícola, especialmente para cadenas de valor con potencial como el arroz y el té, centrándose en agregar valor, cumplir con los estándares de sostenibilidad, elevar la resiliencia al cambio climático y mejorar los medios de vida rurales.



La firma del programa reafirma la importancia de una coordinación eficaz, el papel proactivo del Gobierno y la movilización de recursos comunes para garantizar una implementación efectiva y lograr resultados de desarrollo prácticos.



En el futuro, la ONUDI y Vietnam seguirán colaborando para promover el desarrollo industrial en una dirección innovadora, integral y sostenible, como contribución a mejorar la resiliencia de la economía y a lograr una prosperidad compartida./.

VNA