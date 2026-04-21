Vietnam busca profundizar los lazos con socios del Pacífico Sur

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Hanoi (VNA) – El embajador de Vietnam en Nueva Zelanda concurrente en Samoa, Phan Minh Giang, presentó hoy sus cartas credenciales al jefe del Estado Independiente de Samoa, Tuimalealiifano Va’aletoa Sualauvi II, en Apia.

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La ceremonia contó con la participación de representantes de la Oficina del Jefe de Estado, el Gobierno y el Ministerio de Asuntos Exteriores y Comercio de Samoa.

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Minh Giang expresó su honor por asumir la misión, reafirmando su compromiso de promover la amistad y la cooperación entre Vietnam y Samoa en el próximo período.

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El diplomático manifestó su confianza en que, con esfuerzos conjuntos, las relaciones bilaterales seguirán desarrollándose, especialmente en áreas de interés y fortalezas compartidas. También subrayó la importancia de reforzar la coordinación y el apoyo mutuo en foros multilaterales regionales e internacionales.

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Por su parte, Tuimalealiifano Va’aletoa Sualauvi II dio la bienvenida al desarrollo constante de los vínculos bilaterales desde que ambos países establecieron relaciones diplomáticas en marzo de 1994. Señaló que la relación se ha construido sobre el respeto mutuo, valores compartidos y un compromiso común con el progreso y la prosperidad.

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Al destacar el potencial aún no explotado para la cooperación, el dirigente anfitrión expresó su esperanza de que ambas partes fortalezcan la asistencia mutua, amplíen la colaboración en áreas prioritarias y continúen apoyándose mutuamente para abordar desafíos globales a través de mecanismos multilaterales.

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Durante su visita de trabajo, el diplomático realizó visitas de cortesía al Primer Ministro interino y Ministro de Finanzas de Samoa, y sostuvo reuniones con dirigentes de ministerios clave, incluidos los de asuntos exteriores y comercio, recursos naturales y medio ambiente, e industria, comercio y trabajo, así como con la Cámara de Comercio de Samoa.

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También se reunió con socios y empresas locales para explorar medidas que permitan aprovechar el potencial de cooperación y promover las relaciones bilaterales.

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Samoa, una nación insular del Pacífico Sur con una población de aproximadamente 220.000 habitantes y una superficie de 2.842 km², estableció relaciones diplomáticas con Vietnam el 9 de marzo de 1994./.

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