Sociedad

Vietnam lanza movimiento de emulación para impulsar metas socioeconómicas 2026–2030

El primer ministro impulsa reformas en cultura, turismo y deporte para fortalecer el crecimiento, con metas ambiciosas de visitantes y transformación digital.

El primer ministro de Vietnam, Le Minh Hung, emitió la Directiva 15/CT-TTg para poner en marcha un movimiento nacional de emulación orientado a cumplir los objetivos de desarrollo socioeconómico anuales y del Plan Quinquenal 2026–2030. (Fuente: baochinhphu.vn.)
El primer ministro de Vietnam, Le Minh Hung, emitió la Directiva 15/CT-TTg para poner en marcha un movimiento nacional de emulación orientado a cumplir los objetivos de desarrollo socioeconómico anuales y del Plan Quinquenal 2026–2030. (Fuente: baochinhphu.vn.)

Hanoi (VNA) - El primer ministro de Vietnam, Le Minh Hung, emitió la Directiva 15/CT-TTg para poner en marcha un movimiento nacional de emulación orientado a cumplir los objetivos de desarrollo socioeconómico anuales y del Plan Quinquenal 2026–2030, en consonancia con la Resolución del XIV Congreso Nacional del Partido.

La medida da continuidad a las políticas sobre emulación y reconocimiento que, en los últimos años, han contribuido a fortalecer el patriotismo, la cohesión social y la capacidad del país para superar desafíos, con resultados significativos en diversos ámbitos.

El Gobierno instó a ministerios, organismos y autoridades locales a intensificar la implementación de las directrices del Partido y la legislación vigente, así como a desplegar campañas de emulación bajo el lema “Innovación, creatividad, aceleración y avance decisivo”. Estas acciones buscan materializar las metas del período 2026–2030, incluyendo un crecimiento de dos dígitos, la mejora del nivel de vida de la población y el objetivo de que Vietnam alcance el estatus de país con industria moderna y renta media alta para 2030, con proyección a convertirse en nación desarrollada en 2045.

vnanet-hu.jpg
El primer ministro de Vietnam, Le Minh Hung, en el evento. (Fuente: VNA)

​Las prioridades abarcan la reforma institucional, la modernización administrativa, el impulso a la ciencia y la tecnología, la transformación digital y verde, el desarrollo del sector privado, el fortalecimiento de la competitividad nacional, la garantía del bienestar social, la consolidación de la defensa y la seguridad, y la ampliación de la integración internacional.

La directiva enfatiza la necesidad de renovar los enfoques de estos movimientos, alineándolos con las tareas políticas y midiendo su eficacia por los beneficios concretos para la ciudadanía. Asimismo, se subraya la importancia de identificar y replicar modelos ejemplares, asegurando un sistema de reconocimiento oportuno, justo y con efecto multiplicador.

vnanet-cong.jpg
Foto ilustrativa. (Fuente: VNA)

​El Ejecutivo también pidió avanzar en la consolidación de un aparato administrativo más eficiente y en la aplicación de tecnologías digitales en la gestión de la emulación y los reconocimientos, con el fin de garantizar transparencia.

El Ministerio del Interior será responsable de perfeccionar el marco legal y coordinar la implementación de las iniciativas para el período 2026–2030, mientras que el Ministerio de Cultura, Deportes y Turismo reforzará la comunicación para generar consenso social.

​​

En paralelo, el Frente de la Patria de Vietnam y las organizaciones sociopolíticas deberán intensificar la movilización ciudadana y la supervisión, contribuyendo al cumplimiento de los objetivos de desarrollo fijados por el XIV Congreso Nacional del Partido./.​

VNA
#cultura Vietnam #turismo #Vietnam
Seguir VietnamPlus

Resolución 59

Emulación patriótica

Noticias relacionadas

Ver más

El subdirector general de la VNA, Nguyen Tuan Hung, (izquierda) y el editor en jefe adjunto de Xinhua, Ren Weidong. (Foto: Xinhua/VNA)

VNA y Xinhua fortalecen cooperación en transformación digital

Una delegación de la Agencia Vietnamita de Noticias (VNA), encabezada por el subdirector general Nguyen Tuan Hung, visitó la Agencia de Noticias Xinhua y otras agencias de prensa chinas, en el marco de su visita de trabajo del 20 al 24 de abril.

Turistas en el tren elevado de Hanoi. (Foto: VNA)

Hanoi ofrece transporte público gratuito en días festivos

El Comité Popular de Hanoi aprobó la propuesta del Departamento de Construcción municipal para eximir del pago de tarifas en el transporte público subvencionado (autobuses y trenes urbanos) durante los días festivos, beneficiando tanto a residentes como a turistas.