Vietnam lanza movimiento de emulación para impulsar metas socioeconómicas 2026–2030

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Hanoi (VNA) - El primer ministro de Vietnam, Le Minh Hung, emitió la Directiva 15/CT-TTg para poner en marcha un movimiento nacional de emulación orientado a cumplir los objetivos de desarrollo socioeconómico anuales y del Plan Quinquenal 2026–2030, en consonancia con la Resolución del XIV Congreso Nacional del Partido.

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La medida da continuidad a las políticas sobre emulación y reconocimiento que, en los últimos años, han contribuido a fortalecer el patriotismo, la cohesión social y la capacidad del país para superar desafíos, con resultados significativos en diversos ámbitos.

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El Gobierno instó a ministerios, organismos y autoridades locales a intensificar la implementación de las directrices del Partido y la legislación vigente, así como a desplegar campañas de emulación bajo el lema “Innovación, creatividad, aceleración y avance decisivo”. Estas acciones buscan materializar las metas del período 2026–2030, incluyendo un crecimiento de dos dígitos, la mejora del nivel de vida de la población y el objetivo de que Vietnam alcance el estatus de país con industria moderna y renta media alta para 2030, con proyección a convertirse en nación desarrollada en 2045.

El primer ministro de Vietnam, Le Minh Hung, en el evento. (Fuente: VNA)

​Las prioridades abarcan la reforma institucional, la modernización administrativa, el impulso a la ciencia y la tecnología, la transformación digital y verde, el desarrollo del sector privado, el fortalecimiento de la competitividad nacional, la garantía del bienestar social, la consolidación de la defensa y la seguridad, y la ampliación de la integración internacional.

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La directiva enfatiza la necesidad de renovar los enfoques de estos movimientos, alineándolos con las tareas políticas y midiendo su eficacia por los beneficios concretos para la ciudadanía. Asimismo, se subraya la importancia de identificar y replicar modelos ejemplares, asegurando un sistema de reconocimiento oportuno, justo y con efecto multiplicador.

Foto ilustrativa. (Fuente: VNA)

​El Ejecutivo también pidió avanzar en la consolidación de un aparato administrativo más eficiente y en la aplicación de tecnologías digitales en la gestión de la emulación y los reconocimientos, con el fin de garantizar transparencia.

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El Ministerio del Interior será responsable de perfeccionar el marco legal y coordinar la implementación de las iniciativas para el período 2026–2030, mientras que el Ministerio de Cultura, Deportes y Turismo reforzará la comunicación para generar consenso social.

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En paralelo, el Frente de la Patria de Vietnam y las organizaciones sociopolíticas deberán intensificar la movilización ciudadana y la supervisión, contribuyendo al cumplimiento de los objetivos de desarrollo fijados por el XIV Congreso Nacional del Partido./.​