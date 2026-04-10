Parlamento vietnamita continúa debates sobre plan de desarrollo socioeconómico

Hanoi (VNA)- Los diputados de la Asamblea Nacional de la XVI legislatura continúan hoy sus debates en grupos sobre la evaluación complementaria de los resultados de la ejecución del plan de desarrollo socioeconómico y del presupuesto estatal de 2025, la situación en 2026 y el plan para el próximo quinquenio 2026-2030.



En la sesión matutina examinarán el plan de inversión pública a mediano plazo para el período 2026–2030, el plan financiero nacional quinquenal 2026–2030, el plan de endeudamiento y pago de la deuda pública para el período 2026–2030, la aprobación de la liquidación del presupuesto estatal de 2024, las labores de ahorro y lucha contra el despilfarro en 2025; así como la implementación de los objetivos nacionales en materia de igualdad de género en 2025.



Además, discutirán en grupos el proyecto de ley que modifica y complementa varios artículos de la Ley sobre los órganos de representación de la República Socialista de Vietnam en el extranjero; el proyecto de resolución de la Asamblea Nacional sobre mecanismos de coordinación y políticas específicas para mejorar la eficacia en la prevención y solución de disputas internacionales de inversión; y el proyecto de resolución sobre la promulgación de disposiciones relativas al impuesto de protección ambiental, el impuesto al valor agregado y el impuesto especial al consumo aplicables a la gasolina, el diésel y el combustible de aviación.





El viceprimer ministro Nguyen Van Thang habla en la reunión. (Foto: VNA)

Por la tarde, la Asamblea Nacional considerará el proyecto de ley que modifica y complementa varios artículos de la Ley de Emulación y Recompensas, el proyecto de Ley de Creencias y Religión (enmendada) y el proyecto de resolución relativo a los impuestos mencionados arriba.



El proyecto de resolución establece los siguientes niveles impositivos: el impuesto de protección ambiental para la gasolina (excepto etanol), el diésel, el combustible de aviación, el queroseno y el fuelóleo se fija en 0 VND por litro. Estos productos no estarán sujetos a la declaración ni al pago del impuesto al valor agregado, aunque podrán beneficiarse de la deducción del IVA soportado. Asimismo, el tipo de impuesto especial al consumo para la gasolina se establece en el 0%.



La propuesta prevé que estas disposiciones se apliquen desde el 16 de abril hasta el 30 de junio de 2026, y otorga al primer ministro la facultad de emitir decisiones específicas para ajustar (acortar o ampliar) la vigencia de la resolución, con el fin de garantizar una adecuada gestión del mercado interno de combustibles en consonancia con la evolución de los precios internacionales del petróleo.



Al concordar en la necesidad de promulgar estas políticas conforme a la propuesta del Gobierno, el órgano encargado de la revisión recomendó la adopción de soluciones integrales y coordinadas, que incluyan la gestión de precios, la transparencia de los componentes que conforman el precio base de los combustibles, la garantía de la cadena de suministro y el refuerzo de la inspección y sanción de prácticas como la especulación o el acaparamiento, con el objetivo de mejorar la eficacia en la formulación y aplicación de las políticas y asegurar el cumplimiento de las directrices del Partido y del Estado./.