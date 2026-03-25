Laos establece objetivos clave en su plan quinquenal de desarrollo socioeconómico

Vientiane (VNA)- El primer ministro de Laos, Sonexay Siphandone, anunció cinco objetivos principales para impulsar el desarrollo y permitirle superar la condición de país menos desarrollado de manera sostenible y con alta calidad.



Los objetivos fueron relevados en su informe presentado en la primera sesión de la X Asamblea Nacional de Laos, celebrada el 23 de marzo, sobre la dirección del décimo plan quinquenal nacional de desarrollo socioeconómico para el período 2026-2030.



Primero, en materia económica, Laos se propone un crecimiento anual promedio del producto interno bruto (PIB) de al menos el 6%. Para 2030, se proyecta que el PIB per cápita alcance los 3.104 USD, mientras que se espera que el ingreso nacional bruto (INB) per cápita aumente a 2.914 USD.



Segundo, en el ámbito cultural y social, el plan busca aumentar la matriculación de niños de cinco años al 90% y reducir la tasa de abandono escolar en los primeros años de la educación secundaria a menos del 8%.



Se pretende mejorar aún más los indicadores de salud, reducir la tasa de pobreza a un solo dígito y fortalecer la calidad de los recursos humanos y la formación profesional.



En tercer lugar, en materia medioambiental, Laos busca aumentar la cobertura forestal al 65%, reducir las emisiones al tiempo que mejora la capacidad de absorción de gases de efecto invernadero y ampliar los sistemas de monitoreo meteorológico e hidrológico en zonas propensas a desastres.



En cuarto lugar, en lo que respecta a la cooperación e integración internacional, el país planea modernizar y renovar alrededor de 1450 kilómetros de rutas de transporte a lo largo de los corredores económicos de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN), junto con reformas administrativas para acortar el tiempo necesario para la obtención de licencias y certificaciones de exportación e importación.



Finalmente, en materia de gobernanza y justicia, el gobierno laosiano pretende mejorar la eficiencia administrativa, ampliar los modelos de ventanilla única de servicios públicos y aumentar la tasa de resolución de casos penales y civiles./.

VNA