Tailandia extrae biocalcio de los desechos de pescado

Bangkok (VNA)- Investigadores de la Universidad Tecnológica Rajamangala, en el distrito de Thanyaburi, Tailandia, han desarrollado un método para extraer calcio de los subproductos de la industria procesadora de pescado, transformando lo que en esencia es un desecho en un producto de alto valor.



Un equipo de la Facultad de Medicina Integrativa, liderado por el profesor asociado Watchara Damjuti, desarrolló un método para extraer calcio de los desechos de la tilapia de mentón negro, incluyendo cabezas, espinas, escamas y colas; materiales que normalmente se consideran desechos y una fuente de contaminación.



Los análisis de laboratorio revelaron que el producto está libre de metales pesados y contaminación microbiana, con un contenido de calcio del 12-15%, comparable al calcio derivado de otras especies de pescado como el salmón.



El equipo de investigación afirmó que este suplemento podría ayudar a fortalecer huesos y dientes, reducir el riesgo de osteoporosis y favorecer la función muscular y nerviosa. Esto proporciona una fuente alternativa de calcio accesible para consumidores de todas las edades, en particular para los adultos mayores.



En Tailandia, la ingesta recomendada de calcio es de aproximadamente 1.000 miligramos al día; sin embargo, muchas personas no alcanzan esta cantidad, en parte debido al bajo consumo de lácteos.



Además de los suplementos dietéticos, el biocalcio extraído tiene aplicaciones potenciales en productos de cuidado personal y salud, como la pasta de dientes. Los investigadores señalaron que el método también reduce los residuos, los olores y la contaminación de las aguas residuales de las industrias procesadoras de pescado.



El profesor asociado Watchara afirmó que esto demuestra cómo la investigación científica, la medicina integrativa y la gestión sostenible de los recursos pueden trabajar juntas para generar valor./.

VNA