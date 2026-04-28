Máximo dirigente de Vietnam preside reunión del Consejo de Defensa y Seguridad

Hanoi (VNA) – El secretario general del Partido Comunista de Vietnam y presidente de la República, To Lam, en su calidad de titular del Consejo de Defensa y Seguridad Nacional para el período 2026–2031, presidió en Hanoi la primera reunión de este órgano tras la aprobación por parte de la Asamblea Nacional de sus nuevos integrantes.



El encuentro marcó un punto de partida relevante en un contexto en que el país acelera la implementación de la Resolución del XIV Congreso Nacional del Partido y consolida el aparato estatal para una nueva etapa de desarrollo, con mayores exigencias en materia de estabilidad política, defensa, seguridad y salvaguardia de la soberanía nacional.



Durante la sesión, los participantes examinaron tres contenidos principales: un informe sobre la aplicación del reglamento de trabajo del Consejo en el período 2021–2026 y sus orientaciones para la nueva etapa, el borrador revisado del reglamento para el período 2026–2031, y el programa general de actividades del Consejo para todo el mandato.



La reunión reafirmó que el Consejo constituye una institución constitucional especial, encargada de deliberar y decidir sobre cuestiones clave relacionadas con la defensa nacional, la seguridad y la protección de la Patria.



En un entorno internacional y regional cada vez más complejo e impredecible, con una intensificación de la competencia estratégica entre grandes potencias y la interrelación de desafíos de seguridad tradicionales y no tradicionales, se instó al órgano a reforzar el análisis temprano, la previsión estratégica y la capacidad de respuesta para evitar sorpresas.

En la cita (Fuente: VNA)





Las discusiones ofrecieron además una evaluación integral y franca del desempeño del Consejo en el período anterior, destacando logros, pero también señalando limitaciones en los mecanismos de coordinación, el intercambio de información, los regímenes de informes, la preparación de contenidos y la calidad del análisis estratégico y la asesoría intersectorial. Sobre esta base, se definieron orientaciones para el período 2026–2031 destinadas a mejorar la eficacia y el carácter práctico de sus operaciones conforme a la Constitución y la ley.



En cuanto al nuevo reglamento de trabajo, el Consejo subrayó la necesidad de establecer con claridad principios, responsabilidades, competencias, mecanismos de coordinación y procedimientos, garantizando al mismo tiempo flexibilidad ante situaciones emergentes. El programa general propuesto se centra en prioridades estratégicas, asegurando una cobertura integral con puntos focales definidos para fortalecer el papel del Consejo en la orientación y la previsión estratégica.



La reunión inaugural concluyó con éxito, sentando una base sólida para el funcionamiento del Consejo durante todo el mandato y contribuyendo a una dirección más eficaz en la gestión de asuntos estratégicos de defensa, seguridad y relaciones exteriores, con el objetivo de salvaguardar firmemente la Patria en el nuevo contexto./.