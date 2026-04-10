Vietnam y Laos refuerzan la cooperación en materia de seguridad nacional

Vientiane (VNA) - La XVI Conferencia de Cooperación en Seguridad entre Vietnam y Laos se celebró hoy en la capital laosiana con el objetivo de consolidar la estabilidad y promover la construcción de una frontera común de paz y amistad.



La delegación del Ministerio de Seguridad Pública de Vietnam estuvo encabezada por el viceministro, coronel general Pham The Tung, mientras que la parte laosiana fue liderada por el mayor general En Ouanongnout, viceministro y director general del Departamento General de Seguridad.



El encuentro se desarrolló en un contexto de especial relevancia política para ambos países, tras la exitosa celebración de sus respectivos Congresos del Partido y de las elecciones legislativas, y en vísperas de la festividad tradicional Bunpimay en Laos.



Viceministro de Seguridad Pública de Vietnam, coronel general Pham The Tung, en la XVI Conferencia de Cooperación en Seguridad entre Vietnam y Laos. (Foto: VNA)



Durante la conferencia, ambas partes coincidieron en que, pese a los desafíos derivados de la situación regional e internacional, las fuerzas de seguridad han implementado de manera efectiva los acuerdos alcanzados en la reunión anterior celebrada en Ciudad Ho Chi Minh en 2025.



El coronel general Pham The Tung destacó la importancia de mantener una coordinación sustantiva y reuniones periódicas entre las fuerzas de seguridad y las unidades policiales de las provincias fronterizas. Asimismo, subrayó la determinación de no permitir que fuerzas hostiles o reaccionarias utilicen el territorio de un país para realizar actividades contra el otro, ni que socaven la estabilidad política o la relación de solidaridad especial y cohesión estratégica bilateral.



En cuanto a las orientaciones futuras, ambas delegaciones acordaron priorizar el mecanismo de intercambio de información estratégica en materia de seguridad nacional, con el fin de adoptar medidas preventivas y de respuesta oportunas. La cooperación se centrará en mitigar las amenazas que afecten los intereses comunes y en asesorar a los dirigentes de ambos ministerios sobre políticas de protección en el nuevo contexto.



Además, se reafirmó el compromiso de colaborar estrechamente en la lucha contra el terrorismo internacional en el marco de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN), así como en la protección de los principales eventos políticos y sociales que se celebrarán próximamente en ambos países.



Al cierre del evento, los viceministros Pham The Tung y En Ouanongnout firmaron el Acta de la XVI Conferencia de Cooperación en Seguridad entre Vietnam y Laos, documento que servirá como hoja de ruta para las operaciones conjuntas en el período venidero.



En el marco de su visita, la delegación vietnamita fue recibida por el ministro de Seguridad Pública de Laos, coronel general Vanthong Kongmani, reafirmando el compromiso mutuo de elevar la eficacia de la coordinación operativa para garantizar la soberanía y el orden social de ambas naciones hermanas./.