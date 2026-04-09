Laos ofrece banquete en honor a alto dirigente partidista de Vietnam

Vientiane (VNA) - El miembro del Buró Político y permanente del Secretariado del Comité Central del Partido Comunista de Vietnam (PCV), Tran Cam Tu, participó hoy en Vientiane en una ceremonia tradicional de atado de hilos en las muñecas, un ritual que simboliza la hospitalidad y los deseos de buena fortuna con motivo del Año Nuevo laosiano, conocido como Bunpimay.

Posteriormente, la delegación vietnamita asistió a un banquete oficial ofrecido por el miembro del Buró Político y permanente del Secretariado del Comité Central del Partido Popular Revolucionario de Laos, Vilay Lakhamphong.

Durante su intervención, el dirigente anfitrión valoró altamente los resultados de las conversaciones sostenidas entre ambas partes en la mañana del mismo día y expresó su convicción de que la gran amistad, la solidaridad especial, la cooperación integral y la cohesión estratégica entre Vietnam y Laos continuarán fortaleciéndose, en beneficio de la construcción y defensa nacional de cada país, así como de la paz, la estabilidad y el desarrollo en la región y el mundo.

Asimismo, destacó que la visita del alto dirigente vietnamita reviste gran importancia para seguir consolidando las relaciones bilaterales.

El miembro del Buró Político y permanente del Secretariado del Comité Central del Partido Popular Revolucionario de Laos, Vilay Lakhamphong, ofrece un banquete al miembro del Buró Político y permanente del Secretariado del Comité Central del PCV, Tran Cam Tu. (Foto: VNA)

Por su parte, Tran Cam Tu agradeció la cálida y atenta acogida de la parte laosiana, que calificó como una muestra del vínculo especial existente entre los Partidos, los Estados y los pueblos de ambos países. Subrayó además que Vietnam seguirá acompañando a Laos para preservar y fortalecer esta solidaridad fiel e inquebrantable, con el objetivo de hacer cada vez más estrecha y efectiva la cooperación bilateral.

El dirigente vietnamita remarcó que las relaciones entre Vietnam y Laos constituyen un tesoro invaluable y un orgullo sagrado de ambos pueblos, que debe ser preservado y transmitido a las futuras generaciones, tal como desearon los líderes Ho Chi Minh, Kaysone Phomvihane y Souphanouvong.

Esta actividad marcó el cierre de la visita oficial de Tran Cam Tu y la delegación de alto nivel vietnamita a Laos. La comitiva partió esta misma noche desde el Aeropuerto Internacional de Wattay, en Vientiane, rumbo a Camboya para realizar una visita oficial por invitación de Samdech Say Chhum, vicepresidente del Partido Popular de Camboya y jefe del Comité Permanente de su Comité Central./.