Política

Alto dirigente partidista vietnamita se reúne con líder laosiano en Vientiane

El miembro del Buró Político y miembro permanente del Secretariado del Comité Central del PCV, Tran Cam Tu (izquierda), se reúne con el secretario general del PPRL y presidente de Laos, Thongloun Sisoulith, reafirmaron en Vientiane la cooperación integral y la relación especial entre Vietnam y Laos.

El miembro del Buró Político y miembro permanente del Secretariado del Comité Central del PCV, Tran Cam Tu (izquierda), se reúne con el secretario general del PPRL y presidente de Laos, Thongloun Sisoulith. (Foto: VNA)
El miembro del Buró Político y miembro permanente del Secretariado del Comité Central del PCV, Tran Cam Tu (izquierda), se reúne con el secretario general del PPRL y presidente de Laos, Thongloun Sisoulith. (Foto: VNA)

Vientiane (VNA) - El miembro del Buró Político y miembro permanente del Secretariado del Comité Central del Partido Comunista de Vietnam (PCV), Tran Cam Tu, se reunió hoy en Vientiane con el secretario general del Partido Popular Revolucionario de Laos (PPRL) y presidente del país, Thongloun Sisoulith, en el marco de su visita oficial aquí.

Durante el encuentro, el líder laosiano expresó su satisfacción por reunirse nuevamente con Tran Cam Tu y destacó el significado de la visita, que se produce después de que ambos países celebraran con éxito sus congresos partidistas y elecciones legislativas. Asimismo, subrayó que la visita coincide con los preparativos del pueblo laosiano para celebrar el tradicional Año Nuevo Bun Pi-may.

Thongloun Sisoulith felicitó a los dirigentes vietnamitas recientemente elegidos para altos cargos del Estado y expresó su confianza en que Vietnam continuará avanzando en una nueva etapa de desarrollo, alcanzando sus objetivos y fortaleciendo su posición en el escenario internacional.

El dirigente laosiano también elogió los logros integrales alcanzados por Vietnam en los últimos años y expresó su profundo agradecimiento por el apoyo constante y la cooperación brindados por Hanoi al proceso de desarrollo de Laos. En ese sentido, destacó que la elección de Laos como primer destino en la agenda exterior de Tran Cam Tu tras el XIV Congreso del PCV refleja la alta prioridad que ambos partidos y Estados conceden a la gran amistad, la solidaridad especial, la cooperación integral y la cohesión estratégica entre los dos países.

Por su parte, Tran Cam Tu manifestó su satisfacción por regresar a Laos en vísperas del Año Nuevo tradicional Bun Pi-may y transmitió los saludos y felicitaciones del secretario general del PCV y presidente de la República, To Lam, y de otros líderes vietnamitas a Thongloun Sisoulith. Asimismo, felicitó al dirigente laosiano por su reelección como presidente de Laos para el período 2026-2031.

El dirigente vietnamita felicitó además a Laos por los avances logrados en los últimos años, en particular el éxito del XII Congreso del PPRL y de las elecciones para la Asamblea Nacional de la X legislatura y los consejos populares provinciales y municipales. Expresó su convicción de que, bajo el liderazgo del Partido y de Thongloun Sisoulith, Laos continuará obteniendo nuevos logros en su proceso de renovación y desarrollo.

En la reunión, Tran Cam Tu informó al líder laosiano sobre los resultados de sus conversaciones con el miembro permanente del Secretariado del PPRL, Vilay Lakhamphong. Al mismo tiempo, reafirmó que Vietnam otorga siempre la máxima prioridad a su relación especial con Laos y reiteró el firme respaldo de Hanoi a la causa de defensa y desarrollo del país vecino.

Ambas partes intercambiaron información sobre la situación de cada país tras las recientes elecciones legislativas y sobre las principales orientaciones en la construcción del Partido, el desarrollo socioeconómico, la defensa y seguridad nacionales y la integración internacional.

Tran Cam Tu compartió además experiencias de Vietnam en la implementación de la Resolución del XIV Congreso del PCV, especialmente en el fortalecimiento de la capacidad de liderazgo del Partido, el refuerzo de la disciplina, la lucha contra la corrupción y la promoción de un crecimiento económico rápido y sostenible acompañado de progreso y justicia social.

vnanet-thuong-truc-ban-bi-thu-tran-cam-tu-hoi-kien-tong-bi-thu-chu-tich-nuoc-lao-8690834.jpg
Panorama de la cita (Foto: VNA)

Los dos dirigentes coincidieron en que las relaciones de gran amistad, solidaridad especial y cooperación integral entre Vietnam y Laos continúan fortaleciéndose, reflejadas en el intercambio frecuente de delegaciones de alto nivel.

En este contexto, ambas partes valoraron altamente la visita de Estado de Thongloun Sisoulith a Vietnam en enero de 2026 y la posterior visita de Estado del secretario general del PCV, To Lam, a Laos en febrero del mismo año, cuyos resultados han dado un nuevo impulso a la cooperación bilateral.

De cara al futuro, las dos partes acordaron seguir promoviendo el intercambio de delegaciones de alto nivel y a todos los niveles, implementar eficazmente los acuerdos alcanzados y reforzar la cooperación en defensa y seguridad, incluida la lucha contra el crimen transnacional, en particular el narcotráfico y los delitos cibernéticos.

Asimismo, coincidieron en impulsar la conectividad económica, especialmente en infraestructura de transporte, promover proyectos clave de interconexión, ampliar la cooperación en comercio e inversión y alentar a las empresas vietnamitas a aumentar sus inversiones en Laos en sectores con potencial. También subrayaron la necesidad de fortalecer la cooperación en educación y formación, desarrollar recursos humanos -especialmente de alta calidad- y promover vínculos más estrechos entre las localidades de ambos países, en particular en las zonas fronterizas.

Ambas partes acordaron además coordinar estrechamente la organización de las actividades conmemorativas del Año de Solidaridad y Amistad Vietnam–Laos 2027, con motivo del 65 aniversario del establecimiento de relaciones diplomáticas (1962-2027) y el 50 aniversario de la firma del Tratado de Amistad y Cooperación Vietnam–Laos (1977-2027).

Durante el encuentro, los dos dirigentes también intercambiaron opiniones sobre cuestiones regionales e internacionales de interés común y reafirmaron su compromiso de mantener una estrecha coordinación y apoyo mutuo en los foros regionales e internacionales.

Ambas partes expresaron su confianza en que, con la firme voluntad política de sus líderes y el respaldo de los pueblos de ambos países, las relaciones entre Vietnam y Laos seguirán profundizándose en la nueva etapa, contribuyendo a la paz, la estabilidad y el desarrollo en la región./.

VNA
#Laos #Tran Cam Tu #Thongloun Sisoulith
Seguir VietnamPlus

Integración internacional

XIV Congreso Nacional del Partido

Noticias relacionadas

El miembro del Buró Político y permanente del Secretariado del Comité Central del Partido Comunista de Vietnam, Tran Cam Tu, sostiene conversaciones con su homólogo del Partido Popular Revolucionario de Laos, Vilay Lakhamphong. (Foto: VNA)

Vietnam y Laos profundizan su cohesión estratégica

El miembro del Buró Político y permanente del Secretariado del Comité Central del Partido Comunista de Vietnam (PCV), Tran Cam Tu, sostuvo hoy en esta capital conversaciones con su homólogo del Partido Popular Revolucionario de Laos (PPRL), Vilay Lakhamphong, para reafirmar la prioridad absoluta de fortalecer la gran amistad y la solidaridad especial entre ambas naciones.

Ver más

Delegados en el evento. (Fuente: VNA)

Vietnam fortalece asistencia jurídica y acceso a información

El objetivo de promulgar un proyecto de ley para superar las limitaciones de la Ley de Asistencia Jurídica de 2017 es garantizar de manera más efectiva el derecho de las personas a acceder a la asistencia jurídica, en conformidad con la situación y las condiciones socioeconómicas del país.

El miembro del Buró Político y permanente del Secretariado del Comité Central del Partido Comunista de Vietnam, Tran Cam Tu. llega a Laos para iniciar su visita oficial. (Foto: VNA)

Dirigente partidista vietnamita inicia visita oficial a Laos

El miembro del Buró Político y permanente del Secretariado del Comité Central del Partido Comunista de Vietnam (PCV), Tran Cam Tu, arribó hoy al Aeropuerto Internacional de Wattay, en Vientiane, para comenzar su visita oficial a Laos, atendiendo a la invitación de su homólogo Vilay Lakhamphong.

La portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores, Le Thi Thu Hang. (Foto: VNA)

Vietnam saluda el acuerdo de alto el fuego entre EE. UU. e Irán

Vietnam celebró el acuerdo de alto el fuego alcanzado el 7 de abril entre Estados Unidos e Irán, al considerarlo un paso importante para reducir las tensiones y avanzar hacia el restablecimiento de la paz, la estabilidad, la seguridad y la tranquilidad en Oriente Medio, afirmó hoy la portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores, Le Thi Thu Hang.

El Secretario General del Partido y Presidente de Vietnam, To Lam, entrega las decisiones de nombramiento a seis viceprimeros ministros y a los ministros de Seguridad Pública y de Relaciones Exteriores. (Foto: VNA)

Líderes mundiales felicitan a la nueva dirigencia de Vietnam

Líderes de diversas naciones y partidos políticos de Cuba, Corea del Norte, Estados Unidos, Bielorrusia, Kazajistán, Mongolia, Palestina y Nicaragua enviaron mensajes de felicitación a los nuevos dirigentes de Vietnam, tras su elección por la Asamblea Nacional para el mandato 2026-2031.

Altos funcionarios de ASEAN impulsan cohesión regional rumbo a la 48ª Cumbre (Foto: Cancillería de Vietnam)

Altos funcionarios de ASEAN impulsan cohesión regional rumbo a la 48ª Cumbre

La Reunión de Altos Funcionarios de la ASEAN (ASEAN SOM) se celebró el día 7 de abril en Manila (Filipinas), con la participación de viceministros de Relaciones Exteriores y altos funcionarios de los 11 Estados miembros, así como dirigentes de la Secretaría del bloque. El viceministro de Relaciones Exteriores Dang Hoang Giang, jefe de SOM ASEAN–Vietnam, encabezó la delegación vietnamita.

El secretario general del Partido, To Lam, jura su cargo como Presidente de Vietnam. (Foto: VNA)

Nuevo liderazgo en Vietnam refuerza la confianza de socios suizos

La consolidación de los principales cargos de liderazgo por parte de la Asamblea Nacional de Vietnam de la XVI legislatura constituye un paso político especialmente relevante, que garantiza la continuidad y la fluidez en la conducción y gestión del país.

El secretario general del Partido Comunista y presidente de Vietnam, To Lam, en las discusiones grupales. (Foto: VNA)

Analizan Ley de la Capital a fin de crear un nuevo modelo de desarrollo para Hanoi

El secretario general del Partido Comunista y presidente de Vietnam, To Lam, afirmó hoy que la revisión de la Ley de la Capital (enmendada) representa una oportunidad estratégica para cimentar un modelo de desarrollo innovador para Hanoi, diseñado como un marco legal excepcional capaz de eliminar los actuales cuellos de botella y liderar el progreso nacional bajo un estricto orden jurídico.