Alto dirigente partidista vietnamita se reúne con líder laosiano en Vientiane

Vientiane (VNA) - El miembro del Buró Político y miembro permanente del Secretariado del Comité Central del Partido Comunista de Vietnam (PCV), Tran Cam Tu, se reunió hoy en Vientiane con el secretario general del Partido Popular Revolucionario de Laos (PPRL) y presidente del país, Thongloun Sisoulith, en el marco de su visita oficial aquí.

Durante el encuentro, el líder laosiano expresó su satisfacción por reunirse nuevamente con Tran Cam Tu y destacó el significado de la visita, que se produce después de que ambos países celebraran con éxito sus congresos partidistas y elecciones legislativas. Asimismo, subrayó que la visita coincide con los preparativos del pueblo laosiano para celebrar el tradicional Año Nuevo Bun Pi-may.

Thongloun Sisoulith felicitó a los dirigentes vietnamitas recientemente elegidos para altos cargos del Estado y expresó su confianza en que Vietnam continuará avanzando en una nueva etapa de desarrollo, alcanzando sus objetivos y fortaleciendo su posición en el escenario internacional.

El dirigente laosiano también elogió los logros integrales alcanzados por Vietnam en los últimos años y expresó su profundo agradecimiento por el apoyo constante y la cooperación brindados por Hanoi al proceso de desarrollo de Laos. En ese sentido, destacó que la elección de Laos como primer destino en la agenda exterior de Tran Cam Tu tras el XIV Congreso del PCV refleja la alta prioridad que ambos partidos y Estados conceden a la gran amistad, la solidaridad especial, la cooperación integral y la cohesión estratégica entre los dos países.

Por su parte, Tran Cam Tu manifestó su satisfacción por regresar a Laos en vísperas del Año Nuevo tradicional Bun Pi-may y transmitió los saludos y felicitaciones del secretario general del PCV y presidente de la República, To Lam, y de otros líderes vietnamitas a Thongloun Sisoulith. Asimismo, felicitó al dirigente laosiano por su reelección como presidente de Laos para el período 2026-2031.

El dirigente vietnamita felicitó además a Laos por los avances logrados en los últimos años, en particular el éxito del XII Congreso del PPRL y de las elecciones para la Asamblea Nacional de la X legislatura y los consejos populares provinciales y municipales. Expresó su convicción de que, bajo el liderazgo del Partido y de Thongloun Sisoulith, Laos continuará obteniendo nuevos logros en su proceso de renovación y desarrollo.

En la reunión, Tran Cam Tu informó al líder laosiano sobre los resultados de sus conversaciones con el miembro permanente del Secretariado del PPRL, Vilay Lakhamphong. Al mismo tiempo, reafirmó que Vietnam otorga siempre la máxima prioridad a su relación especial con Laos y reiteró el firme respaldo de Hanoi a la causa de defensa y desarrollo del país vecino.

Ambas partes intercambiaron información sobre la situación de cada país tras las recientes elecciones legislativas y sobre las principales orientaciones en la construcción del Partido, el desarrollo socioeconómico, la defensa y seguridad nacionales y la integración internacional.

Tran Cam Tu compartió además experiencias de Vietnam en la implementación de la Resolución del XIV Congreso del PCV, especialmente en el fortalecimiento de la capacidad de liderazgo del Partido, el refuerzo de la disciplina, la lucha contra la corrupción y la promoción de un crecimiento económico rápido y sostenible acompañado de progreso y justicia social.

Panorama de la cita (Foto: VNA)

Los dos dirigentes coincidieron en que las relaciones de gran amistad, solidaridad especial y cooperación integral entre Vietnam y Laos continúan fortaleciéndose, reflejadas en el intercambio frecuente de delegaciones de alto nivel.

En este contexto, ambas partes valoraron altamente la visita de Estado de Thongloun Sisoulith a Vietnam en enero de 2026 y la posterior visita de Estado del secretario general del PCV, To Lam, a Laos en febrero del mismo año, cuyos resultados han dado un nuevo impulso a la cooperación bilateral.

De cara al futuro, las dos partes acordaron seguir promoviendo el intercambio de delegaciones de alto nivel y a todos los niveles, implementar eficazmente los acuerdos alcanzados y reforzar la cooperación en defensa y seguridad, incluida la lucha contra el crimen transnacional, en particular el narcotráfico y los delitos cibernéticos.

Asimismo, coincidieron en impulsar la conectividad económica, especialmente en infraestructura de transporte, promover proyectos clave de interconexión, ampliar la cooperación en comercio e inversión y alentar a las empresas vietnamitas a aumentar sus inversiones en Laos en sectores con potencial. También subrayaron la necesidad de fortalecer la cooperación en educación y formación, desarrollar recursos humanos -especialmente de alta calidad- y promover vínculos más estrechos entre las localidades de ambos países, en particular en las zonas fronterizas.

Ambas partes acordaron además coordinar estrechamente la organización de las actividades conmemorativas del Año de Solidaridad y Amistad Vietnam–Laos 2027, con motivo del 65 aniversario del establecimiento de relaciones diplomáticas (1962-2027) y el 50 aniversario de la firma del Tratado de Amistad y Cooperación Vietnam–Laos (1977-2027).

Durante el encuentro, los dos dirigentes también intercambiaron opiniones sobre cuestiones regionales e internacionales de interés común y reafirmaron su compromiso de mantener una estrecha coordinación y apoyo mutuo en los foros regionales e internacionales.

Ambas partes expresaron su confianza en que, con la firme voluntad política de sus líderes y el respaldo de los pueblos de ambos países, las relaciones entre Vietnam y Laos seguirán profundizándose en la nueva etapa, contribuyendo a la paz, la estabilidad y el desarrollo en la región./.