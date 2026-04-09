Alto dirigente partidista vietnamita presencia la entrega de documentos de cooperación con Laos

Vientiane (VNA) - El miembro del Buró Político y permanente del Secretariado del Comité Central del Partido Comunista de Vietnam (PCV), Tran Cam Tu, y su homólogo laosiano, Vilay Lakhamphong, presenciaron hoy en Vientiane la ceremonia de entrega de importantes documentos de cooperación binacional.



El acto, celebrado en la sede del Comité Central del Partido Popular Revolucionario de Laos (PPRL), forma parte de la agenda de la visita oficial de la delegación de alto nivel de Vietnam, y tiene como objetivo estrechar los lazos entre los organismos pertinentes de ambas naciones, contribuyendo a fortalecer la gran amistad, la solidaridad especial, la cooperación integral y la cohesión estratégica entre los dos países.



Los documentos entregados incluyen el proyecto de cooperación en materia de archivos, registros y bibliotecas para el período 2026-2030 entre las Oficinas del Comité Central de ambos Partidos, así como el memorando de entendimiento entre la provincia norvietnamita de Dien Bien y la laosiana de Luang Namtha para la etapa 2026-2029.



Estos acuerdos reflejan la voluntad de profundizar la colaboración en áreas técnicas y regionales, consolidando la confianza política mutua que constituye la base fundamental de los vínculos bilaterales, manifestada a través de contactos de alto nivel regulares y mecanismos de cooperación que han demostrado su eficacia en diversos ámbitos.



La relación entre Vietnam y Laos ha registrado avances significativos y resultados sustanciales en todos los campos, especialmente tras la reciente visita de Estado a Laos del secretario general del PCV, To Lam. Desde entonces, ambas partes han agilizado la implementación de los contenidos referidos a la cohesión estratégica, concepto que define un nivel de cooperación integral y sincrónica que abarca desde las visiones de desarrollo hasta las políticas específicas. La coordinación estrecha en los foros internacionales y la coincidencia de intereses estratégicos reafirman el compromiso de las dos naciones de llevar sus lazos históricos a una nueva etapa de mayor profundidad y eficacia./.

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