Dirigente partidista vietnamita inicia visita oficial a Laos

Vientiane (VNA) - El miembro del Buró Político y permanente del Secretariado del Comité Central del Partido Comunista de Vietnam (PCV), Tran Cam Tu, arribó hoy al Aeropuerto Internacional de Wattay, en Vientiane, para comenzar su visita oficial a Laos, atendiendo a la invitación de su homólogo Vilay Lakhamphong.



A su llegada, la delegación vietnamita de alto nivel fue recibida por una representación oficial del Partido Popular Revolucionario de Laos (PPRL), encabezada por el miembro del Buró Político y jefe de la Oficina del Comité Central del PPRL, Phet Phomphiphak; y el miembro del Comité Central y jefe de su Comisión de Relaciones Exteriores, Bounleua Phandanuvong.



Por la parte vietnamita, estuvieron presentes el embajador de Hanoi en Vientiane, Nguyen Minh Tam, junto con funcionarios de la misión diplomática y representantes de la comunidad de residentes y estudiantes en este país vecino.



El miembro del Buró Político y permanente del Secretariado del Comité Central del Partido Comunista de Vietnam, Tran Cam Tu. llega a Laos para iniciar su visita oficial. (Foto: VNA)



Se trata de la primera visita oficial de Tran Cam Tu a Laos en su calidad de miembro permanente del Secretariado del Comité Central del PCV, y se produce en un contexto de profundo significado político y cultural.



El viaje coincide con los preparativos del pueblo laosiano para celebrar el Bunpimay (Año Nuevo tradicional) y tiene lugar inmediatamente después de que Vietnam completara con éxito el proceso de estructuración de su liderazgo nacional tras la celebración del XIV Congreso Nacional del PCV y las elecciones parlamentarias para la XVI legislatura.



La visita se desarrolla en un marco de fortalecimiento sostenido de la confianza estratégica y el desarrollo sustancial de los vínculos entre ambas naciones. Durante su estancia, Tran Cam Tu mantendrá encuentros de alto nivel para definir orientaciones clave en la cooperación integral, con énfasis en la implementación efectiva de los acuerdos bilaterales vigentes.



Las discusiones se centrarán en profundizar la relación mediante beneficios tangibles para la población de ambos países, priorizando sectores como el desarrollo de infraestructura de conectividad, el comercio fronterizo, la educación, la formación de recursos humanos y la transformación digital.



Asimismo, el dirigente vietnamita tiene previsto reunirse con el personal de la Embajada de Vietnam y representantes de la comunidad vietnamita residente en Laos./.