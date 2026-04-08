Celebran en Hanoi Bunpimay, fiesta tradicional del Año Nuevo de Laos

Hanoi (VNA) La Embajada de Laos en Vietnam celebró la tarde del 8 de abril, en Hanoi, una solemne ceremonia con motivo del Año Nuevo tradicional Bunpimay 2569 (calendario budista).



Al evento asistieron miembros del Buró Político como Le Hoai Trung, ministro de Relaciones Exteriores; Doan Minh Huan, director de la Academia Nacional de Política Ho Chi Minh; y la secretaria del Comité Central del Partido y vicepresidenta del Estado, Vo Thi Anh Xuan.



También participaron representantes de ministerios, organismos centrales, autoridades locales, así como organizaciones de amistad de ambos países.



En nombre de los líderes del Partido, el Estado y el pueblo de Vietnam, el canciller Le Hoai Trung transmitió sus felicitaciones de Año Nuevo a los dirigentes y al pueblo laosiano, así como a todos los asistentes.



Le Hoai Trung, ministro de Relaciones Exteriores, en la celebración. (Foto: VNA)



Al felicitar los importantes logros alcanzados por Laos bajo la dirección del Partido Popular Revolucionario de Laos, el ministro expresó su satisfacción por el desarrollo cada vez más sólido, profundo y sustancial de las relaciones entre Vietnam y Laos. Ambas partes han coordinado con éxito numerosos eventos políticos y diplomáticos de relevancia histórica, contribuyendo a fortalecer aún más los vínculos especiales entre los dos Partidos, Estados y pueblos.



Ambos países han realizado visitas de alto nivel inmediatamente después del éxito de los congresos partidistas en cada nación. Entre ellas destacan la visita de Estado del secretario general del Partido, To Lam y su esposa a Laos para asistir al 50.º aniversario de la proclamación de la República Democrática Popular de Laos; el encuentro entre los dos Burós Políticos Vietnam–Laos (diciembre de 2025); la visita de Estado a Vietnam del secretario general y presidente Thongloun Sisoulith y su esposa (enero de 2026); así como la visita de Estado del secretario general To Lam a Laos (febrero de 2026).



El canciller subrayó especialmente que el acuerdo entre los líderes de ambos países para incorporar el concepto de “cohesión estratégica” en el marco de las relaciones bilaterales constituye un hito histórico, reflejo de una visión a largo plazo, una profunda confianza política y una firme determinación conjunta de llevar los vínculos a una nueva etapa.



Reafirmó que Vietnam valora profundamente la relación especial, única en el mundo, con Laos - forjada con el sacrificio de generaciones - y expresó su confianza en que esta evolucionará de una “profundidad histórica” hacia una “profundidad de cooperación sustancial, eficaz y sostenible”.



Por su parte, la embajadora de Laos en Vietnam, Khamphao Ernthavanh, destacó el honor de recibir a altos dirigentes vietnamitas en esta celebración, reflejo de los lazos fraternales y la relación especial entre ambos países.



La diplomática informó que el Año Nuevo laosiano 2026 se celebrará del 13 al 16 de abril y constituye una de las festividades tradicionales más importantes del país, estrechamente vinculada a la vida y costumbres del pueblo laosiano. El Bunpimay, comparable al Tet de Vietnam, es una ocasión para la reunión familiar, el intercambio de buenos deseos y la preservación de los valores culturales tradicionales.



Asimismo, subrayó que 2026 reviste especial importancia para ambas naciones, que celebran el éxito de sus respectivos congresos partidistas y elecciones parlamentarias.



En esta ocasión, la embajadora expresó su sincero agradecimiento por el apoyo y la valiosa ayuda brindados por el Partido, el Estado y el pueblo vietnamita a la causa de liberación nacional, así como a la construcción y defensa de Laos.



En el marco de la ceremonia, tras los discursos oficiales, los participantes tomaron parte en el tradicional ritual Baci (atado de hilos en la muñeca) para desear salud, paz y felicidad, y compartieron un ambiente festivo con actuaciones culturales que reflejaron la profunda amistad entre Vietnam y Laos./.

