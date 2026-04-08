Felicitan a Frente para la Construcción Nacional de Laos con motivo del festival tradicional Bunpimay

Hanoi, 08 abr (VNA) Con motivo del Año Nuevo tradicional Bunpimay de Laos (calendario budista 2569), Bui Thi Minh Hoai, miembro del Buró Político, secretaria del Comité Central del Partido Comunista y presidenta del Frente de la Patria de Vietnam (FPV), envió una carta de felicitación a Kikeo Khaykhamphithoune, miembro del Buró Político del Partido Popular Revolucionario de Laos (PPRL) y presidente del Frente para la Construcción Nacional de Laos (FCNL).



En la misiva, la alta funcionaria partidista de Vietnam expresó su profunda satisfacción y alta valoración por los grandes e integrales logros alcanzados por el pueblo laosiano bajo la sabia dirección del PPRL.



Destacó su confianza en que, bajo la dirección de Khaykhamphithoune, el FCNL se desarrollará cada vez más, desempeñando un papel central en la movilización de la gran unidad nacional para cumplir con éxito los objetivos establecidos en la Resolución del XII Congreso del PPRL, contribuyendo así al desarrollo cada vez más próspero y floreciente del país.



Bui Thi Minh Hoai subrayó que la gran amistad, la solidaridad especial y la cooperación integral, así como el vínculo estratégico entre Vietnam y Laos en general, y entre el FPV y el FCNL en particular, constituyen un patrimonio invaluable de ambos pueblos.



Afirmó su disposición a trabajar estrechamente con su homólogo de Laos para implementar los acuerdos de cooperación entre ambas organizaciones del Frente, fortaleciendo así la amistad, la solidaridad especial, la cooperación integral y los lazos estratégicos entre los dos Partidos, Estados y pueblos.



También expresó su esperanza de recibir próximamente a su contraparte en Vietnam para intercambios y discusiones sobre medidas destinadas a profundizar, consolidar y mejorar la eficacia de la cooperación entre los dos frentes en el futuro./.

VNA