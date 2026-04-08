Política

Felicitan a Frente para la Construcción Nacional de Laos con motivo del festival tradicional Bunpimay

Vietnam envía felicitaciones a Laos por Bunpimay y reafirma la cooperación y amistad estratégica entre ambos países.

Hanoi, 08 abr (VNA) Con motivo del Año Nuevo tradicional Bunpimay de Laos (calendario budista 2569), Bui Thi Minh Hoai, miembro del Buró Político, secretaria del Comité Central del Partido Comunista y presidenta del Frente de la Patria de Vietnam (FPV), envió una carta de felicitación a Kikeo Khaykhamphithoune, miembro del Buró Político del Partido Popular Revolucionario de Laos (PPRL) y presidente del Frente para la Construcción Nacional de Laos (FCNL).

En la misiva, la alta funcionaria partidista de Vietnam expresó su profunda satisfacción y alta valoración por los grandes e integrales logros alcanzados por el pueblo laosiano bajo la sabia dirección del PPRL.

Destacó su confianza en que, bajo la dirección de Khaykhamphithoune, el FCNL se desarrollará cada vez más, desempeñando un papel central en la movilización de la gran unidad nacional para cumplir con éxito los objetivos establecidos en la Resolución del XII Congreso del PPRL, contribuyendo así al desarrollo cada vez más próspero y floreciente del país.

Bui Thi Minh Hoai subrayó que la gran amistad, la solidaridad especial y la cooperación integral, así como el vínculo estratégico entre Vietnam y Laos en general, y entre el FPV y el FCNL en particular, constituyen un patrimonio invaluable de ambos pueblos.

Afirmó su disposición a trabajar estrechamente con su homólogo de Laos para implementar los acuerdos de cooperación entre ambas organizaciones del Frente, fortaleciendo así la amistad, la solidaridad especial, la cooperación integral y los lazos estratégicos entre los dos Partidos, Estados y pueblos.

También expresó su esperanza de recibir próximamente a su contraparte en Vietnam para intercambios y discusiones sobre medidas destinadas a profundizar, consolidar y mejorar la eficacia de la cooperación entre los dos frentes en el futuro./.

VNA
#Vietnam Laos relaciones #Año Nuevo Bunpimay #cooperación Vietnam Laos
Seguir VietnamPlus

Noticias relacionadas

El viceministro vietnamita de Relaciones Exteriores Nguyen Manh Cuong. (Fuente: VNA)

Vietnam impulsa cooperación trilateral con Laos y Camboya

Las próximas visitas oficiales a Laos y Camboya del miembro del Buró Político y miembro permanente del Secretariado del Comité Central del Partido Comunista de Vietnam (PCV), Tran Cam Tu, contribuirán a fortalecer las relaciones de amistad y cooperación integral entre los tres países, así como a promover la paz, la estabilidad y el desarrollo sostenible en la región.

El secretario general del Comité Central del Partido Comunista de Vietnam, To Lam, fue elegido presidente del país. (Foto: VNA)

Líderes mundiales felicitan a los nuevos dirigentes de Vietnam

Jefes de Estado y de Gobierno de Laos, China, Camboya, Cuba, Rusia e India enviaron mensajes y cartas de felicitación a los principales dirigentes de Vietnam tras su elección por la Asamblea Nacional para los cargos de Presidente del país, Primer Ministro y Titular del Parlamento para la XVI legislatura.

Ver más

Miembros del Gobierno vietnamita para el mandato 2026-2031

Miembros del Gobierno vietnamita para el mandato 2026-2031

En su primer periodo de sesiones, la Asamblea Nacional de la XVI Legislatura aprobó una resolución por la que se elige a Le Minh Hung, miembro del Buró Político, secretario del Comité Central del Partido y jefe de su Comisión de Organización, como primer ministro de Vietnam. También adoptó las resoluciones relativas al nombramiento de viceprimeros ministros, ministros y demás miembros del Gobierno para el período 2026-2031.

Humo elevándose tras las explosiones en la capital Teherán, Irán, el 1 de abril de 2026. (Foto: Xinhua/ VNA)

Vietnam emite aviso urgente a sus ciudadanos en Israel

La Embajada de Vietnam en Israel emitió hoy un aviso urgente dirigido a la comunidad vietnamita en ese país, en el que detalla medidas actualizadas de defensa civil emitidas por el Comando del Frente Interno de las Fuerzas de Defensa de Israel.

El embajador de Vietnam en Camboya, Nguyen Minh Vu, (izquierda) en entrevista con corresponsal de la VNA. (Foto: VNA)

Vietnam y Camboya apuntan a un avance integral en relaciones bilaterales

La próxima visita oficial a Camboya del miembro del Buró Político y permanente del Secretariado del Comité Central del Partido Comunista de Vietnam, Tran Cam Tu, se espera que contribuya a consolidar aún más la confianza política e impulsar una cooperación sustantiva entre ambos países, afirmó el embajador vietnamita en Phnom Penh, Nguyen Minh Vu.

El embajador de Vietnam en Laos, Nguyen Minh Tam, en una entrevista con la VNA. (Foto: VNA)

Vietnam y Laos impulsan la materialización de la “cohesión estratégica”

El miembro del Buró Político y permanente del Secretariado del Comité Central del Partido Comunista de Vietnam (PCV), Tran Cam Tu, encabezará una delegación de alto nivel en una visita oficial a Laos el 9 de abril, marcando un paso fundamental para materializar el concepto de “cohesión estratégica” en la nueva etapa de desarrollo de ambas naciones.

La vicepresidenta de Vietnam para el período 2026-2031, Vo Thi Anh Xuan. (Foto: VNA)

Vo Thi Anh Xuan continuará en el cargo de vicepresidenta de Vietnam

Con el respaldo unánime de los 485 diputados presentes, la Asamblea Nacional de Vietnam de la XVI Legislatura, ratificó hoy a Vo Thi Anh Xuan, secretaria del Comité Central del Partido Comunista y vicepresidenta de la República en el mandato 2021‑2026, para continuar como subjefa de Estado durante el período 2026‑2031, en el primer período de sesiones celebrado en Hanoi.