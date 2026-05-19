Política

Vicepresidente del Parlamento honrado con Orden del Trabajo de primera clase

El Comité Permanente de la Asamblea Nacional de Vietnam organizó hoy una ceremonia de entrega de la Orden del Trabajo de primera clase al vicepresidente del órgano legislativo, Nguyen Doan Anh.

El presidente de la Asamblea Nacional, Tran Thanh Man, entrega la condecoración al vicepresidente Nguyen Doan Anh. (Foto: VNA)
El presidente de la Asamblea Nacional, Tran Thanh Man, entrega la condecoración al vicepresidente Nguyen Doan Anh. (Foto: VNA)

Hanoi (VNA)- El Comité Permanente de la Asamblea Nacional de Vietnam organizó hoy una ceremonia de entrega de la Orden del Trabajo de primera clase al vicepresidente del órgano legislativo, Nguyen Doan Anh.

El presidente de la Asamblea Nacional, Tran Thanh Man, asistió al acto y entregó la condecoración a Nguyen Doan Anh para reconocer sus logros sobresalientes en su labor, así como sus contribuciones al desarrollo socioeconómico y la construcción del país.

Al felicitar a Nguyen Doan Anh por su distinción, Thanh Man subrayó que se trata de un funcionario formado de manera integral, que ha crecido ocupando múltiples cargos importantes en el Partido, el Estado, el Ejército y en los niveles locales, demostrando siempre coraje, responsabilidad y espíritu de innovación.

A lo largo de su trayectoria, Doan Anh ha desempeñado numerosos cargos, incluyendo Comandante de la Fuerza de Defensa de Hanoi, Comandante del Región Militar 4, y Subjefe del Estado Mayor del Ejército Popular de Vietnam.

Destaca especialmente su contribución como Secretario del Comité del Partido en la provincia central de Thanh Hoa, impulsando a la provincia como un polo de crecimiento regional.

El presidente del Parlamento instó a Doan Anh a continuar aprovechando su experiencia y capacidades para, junto con la Asamblea Nacional, mejorar la calidad de la labor legislativa y de supervisión, respondiendo a las demandas de desarrollo del país.

Durante su discurso, Doan Anh expresó su honor por recibir tan alto reconocimiento y reafirmó su compromiso de continuar perfeccionándose, y esforzarse por cumplir eficazmente sus responsabilidades, contribuyendo a la construcción de un Estado de derecho socialista en Vietnam./.

VNA
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