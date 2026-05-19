Vietnam e India consolidan su cooperación en defensa durante visita oficial de alto nivel

Hanoi (VNA) - Una delegación militar de alto nivel de la India, encabezada por el ministro de Defensa Rajnath Singh, realizó una visita oficial a Vietnam los días 18 y 19 de mayo, por invitación del general Phan Van Giang, vicepremier y ministro de Defensa del país indochino.



La mañana del 19 de mayo, en la sede del Ministerio de Defensa en Hanoi, el general Phan Van Giang presidió la ceremonia oficial de bienvenida y posteriormente sostuvo conversaciones con su homólogo indio.



Durante el encuentro, el ministro vietnamita subrayó que la visita adquiere un significado especial, al coincidir con la conmemoración del décimo aniversario del establecimiento de la Asociación Estratégica Integral entre ambos países, así como con la reciente elevación de sus relaciones a una Asociación Estratégica Integral reforzada, tras la visita de Estado a la India del secretario general del Partido Comunista y presidente de Vietnam, To Lam, del 5 al 8 de mayo de 2026.



Phan Van Giang manifestó su satisfacción por los avances de la India, actualmente la cuarta economía mundial, y destacó que la cooperación en defensa bilateral se ha desarrollado de manera integral y efectiva en múltiples ámbitos, incluyendo el intercambio de delegaciones, la formación y capacitación, el mantenimiento de la paz de las Naciones Unidas, la industria de defensa, la ciberseguridad y la cooperación en foros multilaterales.



Vietnam agradeció a la India por su apoyo en la formación militar, en particular por la donación de 1 millón de dólares destinada a la construcción de aulas de idiomas en la Escuela de Oficiales de la Fuerza Aérea, así como por otros créditos preferenciales otorgados.



De cara al futuro, el ministro vietnamita propuso continuar fortaleciendo el intercambio de delegaciones y la eficacia de los mecanismos de cooperación, así como impulsar la formación, la cooperación entre armas y servicios, el mantenimiento de la paz, la industria de defensa, la búsqueda y rescate, la medicina militar y la ciberseguridad. Asimismo, Vietnam manifestó su interés en que la India continúe otorgando becas y amplíe las áreas de formación conforme a las necesidades del país.



En esta ocasión, Phan Van Giang invitó a la parte india a participar y presentar sus productos en la tercera Exposición Internacional de Defensa de Vietnam, prevista para diciembre de 2026.

Durante las conversaciones entre el vicepremier y ministro de Defensa de Vietnam, Phan Van Giang, y el ministro de Defensa de la India, Rajnath Singh. (Foto: VNA)



Durante las conversaciones, ambas partes intercambiaron opiniones sobre la situación regional e internacional. Vietnam reafirmó su política exterior de independencia, autodeterminación, paz, amistad, cooperación y desarrollo, así como la diversificación y multilateralización de sus relaciones exteriores, su política de defensa de “cuatro no” y su postura de resolver las disputas en el Mar del Este por medios pacíficos, de conformidad con el derecho internacional, incluida la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (UNCLOS) de 1982.



Por su parte, el ministro de Defensa de la India, Rajnath Singh, expresó su honor por visitar Vietnam en el contexto del 136º aniversario del natalicio del Presidente Ho Chi Minh, figura ampliamente admirada por el pueblo indio.



El titular indio destacó que la visita refleja la profundidad de los lazos de amistad entre ambos países, sustentados en la confianza política y en la defensa como pilar fundamental de la cooperación bilateral.



Asimismo, valoró positivamente los resultados de la cooperación en defensa y reafirmó la disposición de la India a continuar apoyando a Vietnam en formación, capacitación y fortalecimiento de capacidades militares, con el objetivo de profundizar aún más la Asociación Estratégica Integral reforzada entre ambos países.



Al término de las conversaciones, ambos ministros inauguraron un aula de idiomas en la Escuela de Oficiales de la Fuerza Aérea de Vietnam, financiada por la India, y presenciaron la firma de un acuerdo de cooperación entre instituciones de formación militar de ambos países./.