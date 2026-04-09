Vietnam y Laos refuerzan su cooperación estratégica durante visita de alto nivel

Vientiane (VNA) – En el marco de su visita oficial a Laos, el miembro del Buró Político y permanente del Secretariado del Partido Comunista de Vietnam, Tran Cam Tu, sostuvo hoy un encuentro con el primer ministro del país anfitrión, Sonexay Siphandone.

En la cita, tras expresar su satisfacción por reunirse nuevamente con Tran Cam Tu en ocasión de su gira a Laos, Sonexay Siphandone subrayó que esta tiene un significado importante para seguir consolidando y profundizando la relación especial entre ambos Partidos, Estados y pueblos.

El jefe del Gobierno laosiano valoró los logros integrales alcanzados por Vietnam en el último tiempo, en particular en la estabilidad macroeconómica, el control de la inflación, la garantía del bienestar social y el fortalecimiento de su prestigio internacional.

Por su parte, Tran Cam Tu reafirmó que Vietnam concede siempre máxima prioridad al fortalecimiento y desarrollo de la gran amistad, la solidaridad especial, la cooperación integral y la cohesión estratégica entre ambos países.

Señaló que la elevación del nivel de las relaciones ha contribuido a consolidar la confianza política, crear una base sólida y abrir nuevas perspectivas de desarrollo más sustantivo en la nueva etapa.

Ambas partes acordaron impulsar la conexión entre ministerios, sectores y localidades; mejorar la eficiencia de la cooperación económica, comercial y de inversión; y aprovechar las potencialidades complementarias de cada país, con el objetivo de elevar el comercio bilateral de manera sostenible hacia los 10 mil millones de USD.

También coincidieron en fortalecer la conectividad estratégica y económica, priorizando la implementación de proyectos clave, especialmente en infraestructura de transporte.

Los dos dirigentes abogaron por continuar coordinando la implementación efectiva de los acuerdos alcanzados entre ambos Partidos y Gobiernos, incluido el Plan de Cooperación 2026, la Estrategia de Cooperación 2021-2030 y el Acuerdo de Cooperación Bilateral 2026-2030.

El miembro del Buró Político y permanente del Secretariado del Partido Comunista de Vietnam, Tran Cam Tu, sostuvo hoy un encuentro con el primer ministro de Laos, Sonexay Siphandone.

Asimismo, acordaron mantener intercambios de alto nivel y coordinar actividades conmemorativas por el 65 aniversario de las relaciones diplomáticas y el 50 aniversario del Tratado de Amistad y Cooperación en el “Año de Solidaridad y Amistad Vietnam-Laos, Laos-Vietnam 2027”.

En materia de defensa y seguridad, destacaron que ambos países deben intensificar la cooperación en la lucha contra el crimen transfronterizo, el narcotráfico y los delitos cibernéticos.

También subrayaron la necesidad de lograr avances en la cooperación económica, fortalecer la conectividad de infraestructuras, priorizar proyectos estratégicos en transporte y energía, así como impulsar la cooperación en educación y formación de recursos humanos, especialmente entre las localidades fronterizas.

En el contexto de una situación internacional compleja, ambos dirigentes enfatizaron la importancia de reforzar la solidaridad y la coordinación tanto en el plano bilateral como en los foros multilaterales, y expresaron su confianza en que las relaciones bilaterales seguirán desarrollándose de manera más profunda, sustantiva y eficaz./.