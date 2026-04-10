Laos destaca éxito integral de visita de funcionario partidista de Vietnam

Vientiane (VNA) – El jefe de la Comisión de Relaciones Exteriores del Comité Central del Partido Popular Revolucionario de Laos (PPRL), Bounleua Phandanouvong, afirmó que la visita oficial a su país realizada el 9 de abril por el miembro del Buró Político y permanente del Secretariado del Comité Central del Partido Comunista de Vietnam, Tran Cam Tu, concluyó exitosamente.



En una breve entrevista concedida a reporteros de la Agencia Vietnamita de Noticias (VNA) en Vientiane tras la finalización de la visita, Bounleua Phandanouvong subrayó que la gira cumplió de manera sobresaliente el programa previsto.



El recibimiento de cortesía del secretario general del PPRL y presidente de Laos, Thongloun Sisoulith; y el encuentro con el primer ministro laosiano, Sonexay Siphandone, se desarrollaron en un ambiente de sinceridad, franqueza, construcción y marcado espíritu de camaradería y hermandad.



Ambas partes sostuvieron intercambios profundos y amplios sobre todos los ámbitos de la cooperación bilateral. En particular, alcanzaron un alto grado de consenso en la implementación de los acuerdos de alto nivel, orientando la cooperación hacia una mayor profundidad y eficacia.



Las dos partes prestan especial atención a acelerar el progreso de proyectos prioritarios clave, como la autopista Vientiane–Hanoi y la línea ferroviaria Vientiane–Vung Ang, junto con proyectos de cooperación en educación y, especialmente, en el ámbito político, considerado un pilar sólido que orienta el futuro de las relaciones bilaterales.



El funcionario laosiano destacó que esta visita oficial de Tran Cam Tu constituye un hito importante, que contribuye significativamente al fortalecimiento de la gran amistad, la solidaridad especial y la cooperación integral, así como a impulsar firmemente la “cohesión estratégica” entre ambos Partidos, Estados y pueblos, promoviendo un desarrollo cada vez más sostenible de las relaciones bilaterales./.

VNA