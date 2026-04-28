Vicepresidenta de Vietnam se reúne con destacados dirigentes sindicales

Hanoi (VNA) – La vicepresidenta de Vietnam, Vo Thi Anh Xuan, se reunió con 101 presidentes de sindicatos de base destacados, reconocidos por sus logros en el diálogo laboral y la negociación colectiva durante el período 2023-2025, y elogió su papel en la protección de los derechos de los trabajadores y en el fomento de relaciones laborales armoniosas.



El encuentro se celebró el 27 de abril con motivo del 51.º aniversario de la Liberación del Sur y la Reunificación Nacional (30 de abril), así como del Día Internacional de los Trabajadores (1 de mayo).



La vicepresidenta destacó las contribuciones de los homenajeados, señalando que sus esfuerzos han asegurado beneficios por un valor de 227,6 millones de dólares al año para unos 382 mil trabajadores, al tiempo que han mejorado su bienestar y fortalecido relaciones laborales estables y progresivas en las empresas.



Subrayó que, a lo largo de sus 97 años de historia, la Confederación General del Trabajo de Vietnam (VGCL en inglés) ha estado estrechamente vinculada a las distintas etapas revolucionarias del país y se ha convertido en una organización indispensable para los trabajadores, especialmente en las empresas.



Ante un entorno global y nacional en rápida transformación, Xuan afirmó que los sindicatos deben adaptarse a las nuevas tendencias de desarrollo y reforzar su capacidad para responder a mayores exigencias en la representación de los trabajadores, especialmente en el contexto de la transformación industrial y la creciente integración internacional de Vietnam. Instó a los sindicatos de todos los niveles a modernizar sus métodos de funcionamiento, aprovechar la experiencia internacional y fortalecer su papel como socio constructivo de los empleadores, especialmente en el sector privado y en las empresas con inversión extranjera.



La dirigente expresó su esperanza de que los sindicatos continúen estudiando las resoluciones clave del Buró Político, en particular las relacionadas con las empresas, y, basándose en la experiencia práctica, propongan al Partido y al Estado mejoras en directrices, políticas y leyes, contribuyendo así al desarrollo empresarial y creando condiciones para que los sindicatos se fortalezcan.

En la cita (Fuente: VNA)





Se debe prestar especial atención a la mejora de las capacidades de diálogo y negociación de los líderes sindicales de base, a quienes describió como actores clave en el equilibrio de los intereses de los trabajadores, las empresas y la sociedad.



Asimismo, instó a la VGCL a ampliar los programas de formación y apoyo para los cuadros sindicales, con el fin de ayudarles a desempeñar mejor sus funciones de representación y defensa en las empresas.



Al intervenir en el evento, el vicepresidente de la VGCL, Ngo Duy Hieu, señaló que en los últimos años la confederación ha priorizado el diálogo y la negociación colectiva para mejorar los beneficios de los afiliados y trabajadores, al tiempo que promueve la democracia en el lugar de trabajo y amplía la cobertura de los convenios colectivos.



Añadió que la confederación seguirá mejorando tanto la calidad como el alcance de los convenios colectivos, incluidos los sectoriales y los que abarcan múltiples empresas, garantizando al mismo tiempo que el diálogo laboral produzca resultados concretos y contribuya a abordar los conflictos desde etapas tempranas./.