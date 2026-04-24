Líder vietnamita mantiene conversación telefónica con primer ministro australiano

Hanoi (VNA)- El secretario general del Partido Comunista de Vietnam y presidente de la República, To Lam, sostuvo hoy una conversación telefónica con el primer ministro de Australia, Anthony Albanese.



El jefe del Gobierno australiano felicitó a To Lam por haber sido elegido por la Asamblea Nacional de la XVI Legislatura para asumir el cargo de jefe de Estado, y afirmó que Australia concede gran importancia a sus relaciones con Vietnam y desea fortalecerlas aún más en todos los ámbitos.



Anthony Albanese expresó además su impresión por el rápido y amplio desarrollo de Vietnam, subrayando que dichos logros son fruto del liderazgo del Partido Comunista.



Reiteró asimismo que Australia seguirá acompañando, respaldando y apoyando a Vietnam en la implementación de reformas orientadas a alcanzar el objetivo de convertirse en un país de ingresos altos para 2045.



El primer ministro australiano señaló que la estabilidad, la seguridad y la prosperidad de su nación están profundamente vinculadas con los países del Sudeste Asiático, entre ellos Vietnam como uno de sus socios más importantes, y reafirmó el firme respaldo de Camberra al papel central de la ASEAN.





El secretario general del Partido Comunista de Vietnam y presidente de la República, To Lam, sostiene una conversación telefónica con el primer ministro de Australia, Anthony Albanese. (Foto: VNA)

Por su parte, To Lam felicitó a Anthony Albanese y al Partido Laborista por su victoria en las elecciones generales de mayo de 2025, así como por la implementación eficaz de importantes políticas en materia de gobernanza, estabilidad macroeconómica, bienestar social, transición energética y economía verde.



Manifestó su confianza en que Australia continuará prosperando y contribuyendo activamente a la paz, la estabilidad y el desarrollo en la región y el mundo.



El dirigente vietnamita valoró que Australia es siempre un amigo confiable y un socio estratégico integral con gran potencial, además de contar con una posición y un papel cada vez más relevantes en la región.



Añadió que ambos países comparten numerosos intereses estratégicos y coincidencias en desarrollo inclusivo, transición verde, economía digital y autonomía estratégica.



Ambos líderes celebraron el sólido, confiable, sustancial y eficaz desarrollo de las relaciones bilaterales, destacando que los pilares del Programa de Acción para la implementación de la Asociación Estratégica Integral 2024-2027 avanzan según lo previsto y que hasta la fecha se ha completado aproximadamente el 96% de sus objetivos.



Los dos dirigentes coincidieron en que la situación internacional atraviesa complejas transformaciones que afectan negativamente a las cadenas de suministro regionales y globales, por lo que acordaron reforzar la coordinación para abordar asuntos internacionales de interés común, entre ellos la seguridad marítima y energética.



Asimismo, ambas partes abogaron por fortalecer la confianza política mediante el mantenimiento de intercambios y contactos a través de los canales del Partido, Estado y pueblo a pueblo; así como impulsar una cooperación más sustancial y eficaz en defensa-seguridad, comercio-inversión, ciencia-tecnología, transformación digital, respuesta al cambio climático, energía y cooperación marítima.



To Lam recalcó además su deseo de que el Gobierno australiano continúe creando condiciones favorables y brindando apoyo a las asociaciones de intelectuales, expertos y científicos vietnamitas, así como a la comunidad vietnamita residente en Australia, y contribuya a acercar los valores culturales de Vietnam al pueblo australiano./.